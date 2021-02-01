Rekabet Kurumu, aralarında Türk Philips Ticaret AŞ.'nin de olduğu bazı şirketlere soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında ilgili şirketlerin 4054 sayılı kanunu ihlal edip etmedikleri incelenecek.

Rekabet Kurumu, Türk Philips Ticaret AŞ.'ye soruşturma açıldığını duyurdu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türk Philips Ticaret AŞ., yetkili satıcılarının internetten satış yapmasını kısıtlıyor ve satış fiyatını yeniden belirliyor, ilgili mevzuatı ihlal ediyordu. Yapılan bir başvuruyu değerlendiren Rekabet Kurumu, şirketin soruşturulmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, başlatılan soruşturmayla Türk Philips Ticaret AŞ.'nin kusurlu olup olmadığını tespit etmeye çalışacak. Bu arada, Türk Philips Ticaret AŞ.'nin yanı sıra Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti, Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. AŞ, Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. AŞ.'ye de soruşturma açtı.

Ceza yaptırımı gelebilir

Kurum hem Türk Philips Ticaret AŞ.'ye hem de diğer şirketlere açtığı soruşturmayla herhangi bir kanun ihlalinin olup olmadığını tespit edecek. Ancak bu durumda, şirketleri iki farklı son bekliyor. Senaryolardan bir tanesi, 4054 sayılı kanunun ihlal etmemiş olmaları. Bu durumda şirketleri zora sokacak bir şey yok. Ancak ikinci senaryoya göre şirketler, 4054 sayılı kanunu ihlal etmiş olabilirler. Eğer böylesi bir durum tespit edilirse, şirketlere çeşitli cezalar verebilir. Bu cezaların tutarları ilerleyen süreçte netleşebilir.