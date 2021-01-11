Resmi bir açıklama yayınlayan Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunun durdurulması çağrısında bulunuldu.

WhatsApp, kullanıcılarına göndermiş olduğu bildirim ile Gizlilik Sözleşmesi’nin güncelleneceğini ve 8 Şubat itibarıyla yeni WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi’ni kabul etmeyenlerin uygulamayı kullanamayacağını belirtmişti. Son günlerin en fazla konuşulan gündem maddelerinden biri olan WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi ile ilgili olarak bir açıklama da Rekabet Kurulu’ndan geldi.

Rekabet Kurulu’nun açıklamasına göre Facebook’un yeni WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi ile birlikte zorunlu kıldığı veri paylaşımı zorunluluğu hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca yine aynı açıklamada Facebook’un WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurması ve zorunluluğu durdurduğunu kullanıcılara bildirmesi gerektiği ifade ediliyor.

Rekabet Kurulu: Facebook’un WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu kaldırması gerekiyor

Rekabet Kurulu’nun Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattığını ve Facebook’un veri paylaşım zorunluluğunu durdurması yönündeki kararını duyurduğu açıklama şu şekilde:

"Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştır.

Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir.

Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir."