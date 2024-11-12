Fransız otomobil devi Renault, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay zam yapmadı. Austral'in daha uygun fiyatlı bir versiyonu da Türkiye'ye gelmiş durumda.
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, kasım ayı fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ay fiyatlara ufak zamlar yapan firma, bu ay fiyat değişikliğine gitmedi. Buna ek olarak; Austral'in uygun fiyatlı bir versiyonu da Türkiye'de satışa çıktı.
Peki Renault sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, şirketin Kasım 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatların Renault'tan alındığını, aylık olacak güncelleneceğini belirtelim.
Renault sıfır araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Clio
|1.189.900 TL
|1.189.900 TL
|Taliant
|1.090.000 TL
|1.090.000 TL
|Yeni Captur
|1.595.000 TL
|1.595.000 TL
|Yeni Duster
|1.345.000 TL
|1.345.000 TL
|Megane E-Tech
|1.641.000 TL
|1.641.000 TL
|Megane
|1.546.900 TL
|1.546.900 TL
|Austral
|1.946.000 TL
|1.792.900 TL
|Rafale
|2.650.000 TL
|2.650.000 TL
Clio fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 90 bg, Benzinli
|Evolution, Otomatik
|1.189.900 TL
|1.0 90 bg, Benzinli
|Techno Esprit Alpine, Otomatik
|1.285.000 TL
|E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit
|Techno Esprit Alpine, Otomatik
|1.665.000 TL
Clio opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|8.500 TL
|Equilibre, Evolution, Techno Esprit Alpine
|Özel/Metalik Renk
|9.500 TL
|Equilibre, Evolution, Techno Esprit Alpine
|16" Boavista Aluminyum Alaşım Jant
|14.500 TL
|Evolution
Taliant fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Joy, Otomatik
|1.090.000 TL
Taliant opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|9.500 TL
|Joy
|Yedek Lastik
|8.500 TL
|Joy
Yeni Captur fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3L 160 HP, Hibrit
|Techno, Otomatik
|1.595.000 TL
|1.3L 160 HP, Hibrit
|Esprit Alpine, Otomatik
|1.695.000 TL
|1.6L E-Tech 145 HP, Hibrit
|Esprit Alpine, Otomatik
|1.900.000 TL
Yeni Captur opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Gövde ve Tavan
|17.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|10.500 TL
|Techno, Esprit Alpine
|Yedek Lastik
|11.000 TL
|Techno, Esprit Alpine
|Elektrikli Açılır Cam Tavan
|67.000 TL
|Esprit Alpine
|Harman Kardon Ses Sistemi
|35.000 TL
|Esprit Alpine
|Güvenlik Paketi
|70.000 TL
|Esprit Alpine
|Park Paketi
|36.000 TL
|Esprit Alpine
|Koltuk Konfor Paketi
|30.000 TL
|Esprit Alpine
Yeni Duster fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Eco-G 100hp, Benzin/LPG
|Evolution, Manuel
|1.345.000 TL
|E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit
|Evolution, Otomatik
|1.650.000 TL
|Mild hybrid advanced 130hp 4x4, Hibrit
|Evolution, Manuel
|1.700.000 TL
|E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit
|Techno, Otomatik
|1.700.000 TL
|Mild hybrid advanced 130hp 4x4, Hibrit
|Techno, Manuel
|1.751.900 TL
Yeni Duster opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Eller Serbest Renault Card Sistemi ve Çalıştırma
|12.000 TL
|Evolution
|Metalik Renk
|10.500 TL
|Evolution, Techno
|Yedek Lastik
|10.000 TL
|Evolution
|Sis Farı
|2.500 TL
|Evolution
|Ön ve yan park sensörü
|6.500 TL
|Techno
|Multiview kamera
|20.000 TL
|Techno
|Kör nokta uyarı sistemi
|13.000 TL
|Techno
|Isıtmalı direksiyon
|6.000 TL
|Techno
|18'' Elmas Kesim Aluminyum Jant
|22.000 TL
|Techno
|18'' Yarı Elmas Kesim Aluminyum Jant
|22.000 TL
|Techno
|Isıtmalı ön koltuklar
|13.000 TL
|Techno
Megane E-Tech fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|EV60 220 hp, Elektrikli
|Techno, Elektrik
|1.641.000 TL
|EV60 220 hp, Elektrikli
|Iconic, Elektrik
|1.771.000 TL
Megane E-Tech opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|9.000 TL
|Techno, Iconic
|Çift Renk Tavan
|8.500 TL
|Techno
|Bej Deri Döşeme
|8.500 TL
|Iconic
Megane fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Touch, Otomatik
|1.546.900 TL
|1.5 dCi 115 bg, Dizel
|Touch, Otomatik
|1.700.000 TL
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Icon, Otomatik
|1.628.900 TL
|1.5 dCi 115 bg, Dizel
|Icon, Otomatik
|1.782.000 TL
Megane opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|10.500 TL
|Touch, Icon
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Touch, Icon
|Plus Paket
|35.000 TL
|Touch
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|72.000 TL
|Icon
|Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları
|12.500 TL
|Icon
|Konfor Paketi
|16.000 TL
|Icon
|Navigasyon Paketi
|27.000 TL
|Icon
|Eller Serbest Bagaj Kapağı
|7.000 TL
|Icon
|18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|27.500 TL
|Icon
Austral fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Mild Hybrid 160HP, Hibrit
|Evolution, Otomatik
|1.792.900 TL
|Mild Hybrid 160HP, Hibrit
|Techno Esprit Alpine, Otomatik
|1.946.000 TL
|Full Hybrid 200HP, Hibrit
|Techno Esprit Alpine, Otomatik
|2.253.900 TL
Austral opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Elektrikli Bagaj Kapağı
|23.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Panoramik Cam Tavan
|45.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Çift Renk Gövde Tavan
|27.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Metalik Renk
|12.000 TL
|Evolution, Techno Esprit Alpine
|Güvenlik Paketi
|13.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Hacim Kazanımlı Yedek Lastik
|11.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Koltuk Konfor Paketi
|95.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Gelişmiş 4Control
|140.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Gelişmiş Park Paketi
|62.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Isıtmalı Direksiyon
|8.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Aktif Sürüş Yardımı
|15.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Yedek Lastik Paketi
|17.000 TL
|Evolution
Rafale fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2L E-Tech 200 HP, Hibrit
|Esprit Alpine, Otomatik
|2.650.000 TL
Rafale opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon Türü
|Fiyatı
|Paket
|Head up Display
|52.000 TL
|Esprit Alpine
|4 Mevsim Lastikler
|10.000 TL
|Esprit Alpine
|Harman Kardon Ses Sistemi
|72.000 TL
|Esprit Alpine
|Özel Renk
|22.000 TL
|Esprit Alpine
|Çift Renk Tavan (Yıldız Siyah Tavan)
|16.000 TL
|Esprit Alpine
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Esprit Alpine
|Gelişmiş Park Paketi
|62.000 TL
|Esprit Alpine