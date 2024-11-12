Fransız otomobil devi Renault, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay zam yapmadı. Austral'in daha uygun fiyatlı bir versiyonu da Türkiye'ye gelmiş durumda.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, kasım ayı fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ay fiyatlara ufak zamlar yapan firma, bu ay fiyat değişikliğine gitmedi. Buna ek olarak; Austral'in uygun fiyatlı bir versiyonu da Türkiye'de satışa çıktı.

Peki Renault sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, şirketin Kasım 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatların Renault'tan alındığını, aylık olacak güncelleneceğini belirtelim.

Renault sıfır araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Clio 1.189.900 TL 1.189.900 TL Taliant 1.090.000 TL 1.090.000 TL Yeni Captur 1.595.000 TL 1.595.000 TL Yeni Duster 1.345.000 TL 1.345.000 TL Megane E-Tech 1.641.000 TL 1.641.000 TL Megane 1.546.900 TL 1.546.900 TL Austral 1.946.000 TL 1.792.900 TL Rafale 2.650.000 TL 2.650.000 TL

Clio fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.189.900 TL 1.0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.285.000 TL E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.665.000 TL

Clio opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Yedek Lastik 8.500 TL Equilibre, Evolution, Techno Esprit Alpine Özel/Metalik Renk 9.500 TL Equilibre, Evolution, Techno Esprit Alpine 16" Boavista Aluminyum Alaşım Jant 14.500 TL Evolution

Taliant fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Joy, Otomatik 1.090.000 TL

Taliant opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 9.500 TL Joy Yedek Lastik 8.500 TL Joy

Yeni Captur fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3L 160 HP, Hibrit Techno, Otomatik 1.595.000 TL 1.3L 160 HP, Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 1.695.000 TL 1.6L E-Tech 145 HP, Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 1.900.000 TL

Yeni Captur opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Çift Renk Gövde ve Tavan 17.000 TL Techno Metalik Renk 10.500 TL Techno, Esprit Alpine Yedek Lastik 11.000 TL Techno, Esprit Alpine Elektrikli Açılır Cam Tavan 67.000 TL Esprit Alpine Harman Kardon Ses Sistemi 35.000 TL Esprit Alpine Güvenlik Paketi 70.000 TL Esprit Alpine Park Paketi 36.000 TL Esprit Alpine Koltuk Konfor Paketi 30.000 TL Esprit Alpine

Yeni Duster fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Eco-G 100hp, Benzin/LPG Evolution, Manuel 1.345.000 TL E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit Evolution, Otomatik 1.650.000 TL Mild hybrid advanced 130hp 4x4, Hibrit Evolution, Manuel 1.700.000 TL E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit Techno, Otomatik 1.700.000 TL Mild hybrid advanced 130hp 4x4, Hibrit Techno, Manuel 1.751.900 TL

Yeni Duster opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Eller Serbest Renault Card Sistemi ve Çalıştırma 12.000 TL Evolution Metalik Renk 10.500 TL Evolution, Techno Yedek Lastik 10.000 TL Evolution Sis Farı 2.500 TL Evolution Ön ve yan park sensörü 6.500 TL Techno Multiview kamera 20.000 TL Techno Kör nokta uyarı sistemi 13.000 TL Techno Isıtmalı direksiyon 6.000 TL Techno 18'' Elmas Kesim Aluminyum Jant 22.000 TL Techno 18'' Yarı Elmas Kesim Aluminyum Jant 22.000 TL Techno Isıtmalı ön koltuklar 13.000 TL Techno

Megane E-Tech fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat EV60 220 hp, Elektrikli Techno, Elektrik 1.641.000 TL EV60 220 hp, Elektrikli Iconic, Elektrik 1.771.000 TL

Megane E-Tech opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 9.000 TL Techno, Iconic Çift Renk Tavan 8.500 TL Techno Bej Deri Döşeme 8.500 TL Iconic

Megane fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Otomatik 1.546.900 TL 1.5 dCi 115 bg, Dizel Touch, Otomatik 1.700.000 TL 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Icon, Otomatik 1.628.900 TL 1.5 dCi 115 bg, Dizel Icon, Otomatik 1.782.000 TL

Megane opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 10.500 TL Touch, Icon Yedek Lastik 12.000 TL Touch, Icon Plus Paket 35.000 TL Touch Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 72.000 TL Icon Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları 12.500 TL Icon Konfor Paketi 16.000 TL Icon Navigasyon Paketi 27.000 TL Icon Eller Serbest Bagaj Kapağı 7.000 TL Icon 18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 27.500 TL Icon

Austral fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Mild Hybrid 160HP, Hibrit Evolution, Otomatik 1.792.900 TL Mild Hybrid 160HP, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.946.000 TL Full Hybrid 200HP, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 2.253.900 TL

Austral opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Elektrikli Bagaj Kapağı 23.000 TL Techno Esprit Alpine Panoramik Cam Tavan 45.000 TL Techno Esprit Alpine Çift Renk Gövde Tavan 27.000 TL Techno Esprit Alpine Metalik Renk 12.000 TL Evolution, Techno Esprit Alpine Güvenlik Paketi 13.000 TL Techno Esprit Alpine Hacim Kazanımlı Yedek Lastik 11.000 TL Techno Esprit Alpine Koltuk Konfor Paketi 95.000 TL Techno Esprit Alpine Gelişmiş 4Control 140.000 TL Techno Esprit Alpine Gelişmiş Park Paketi 62.000 TL Techno Esprit Alpine Isıtmalı Direksiyon 8.000 TL Techno Esprit Alpine Aktif Sürüş Yardımı 15.000 TL Techno Esprit Alpine Yedek Lastik Paketi 17.000 TL Evolution

Rafale fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2L E-Tech 200 HP, Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 2.650.000 TL

Rafale opsiyon fiyatları - Kasım 2024