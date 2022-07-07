TOGG'un Fabrika Arazisi, 1 Kuruş Alınmadan 'Hibe' Edilecek!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TOGG ile ilgili iki destek birden yer aldı. Alınan karara göre yerli otomobilin ve TOGG için batarya ile modül üretimi yapacak şirketin üretim arazileri, ücretsiz bir şekilde şirketlere devredilebilecek. Ancak burada önemli bir şart var.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, yerli otomobil projesi TOGG ile ilgili önemli bir gelişme yer aldı. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'na eklenen bir fıkrayla, projeye yeni bir destek daha verildi. Buna göre TOGG'un üretim arazisi, yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl süreyle sağlanması halinde girişime ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tek destek, TOGG'a değil. Devlet, batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımı için de destek kararı aldı. Bu karara göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan 2 ayrı taşınmazın belirli kısımlarıyla, bir taşınmazın tamamının "Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri AŞ"ye devredildi. Böylelikle şirket, üretim arazisi için para harcamak zorunda kalmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan TOGG kararı:

"Bursa ili, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 2073 numaralı parselde yer alan 1.071.801,49 metrekare yüzölçüme sahip taşınmaz üzerinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek olup, öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın beş yıl süreyle sağlanması şartıyla söz konusu taşınmaz, talepleri halinde tapuda anılan Şirket adına bedelsiz olarak tescil edilebilir."

Batarya hücresi ve modül üretim yatırım şirketi ile ilgili karar:

"Bursa ili, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesinde bulunan 134 ada, 4 parsel numaralı 3.024.555,87 metrekarelik taşınmazın EK-1'de koordinatları belirtilen 590.046,23 metrekarelik kısmı ile Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan 521 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın tamamı ve 520 ada, 1 parsel numaralı 13.361,17 metrekarelik taşınmazın EK-2'de koordinatları belirtilen ve kıyı kenar çizgisi dışında kalan 11.126,00 metrekarelik kısmı üzerinde, Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek olup, yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın beş yıl süreyle sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazlar, talepleri halinde tapuda anılan firma adına bedelsiz olarak tescil edilebilir."

TOGG'un fiyatını da etkilemesi beklenen yeni ÖTV düzenlemesi hakkında detaylar için:

Düzenleme sonrası fiyatı değişen elektrikli otomobiller için: