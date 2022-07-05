Elektrikli Araçlarda Yeni ÖTV Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan elektrikli araçlar için yeni ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle pek çok elektrikli otomobilin fiyatında büyük indirim yaşanması bekleniyor.

Ülkemizde elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranı, elektrikli otomobillere teşviki zayıflatırken geçtiğimiz günlerde buna bir çözüm olabilecek yasa teklifi gelmişti. Torba yasaya dahil edilen o düzenlemede elektrikli araçların ÖTV oranları yeniden belirleniyordu. Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen oylamada kabul edilmişti.

Söz konusu düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, %10 olarak uygulanacak. 160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda %40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL’yi geçmeyenlerde %50, geçenlerde ise %60 olarak belirlenecek. Yeni ÖTV düzenlemesi, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrikli araçlarda yeni ÖTV oranları:

Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenlerde Matrah 700 bin TL’nin altında ise %10 ÖTV Üstünde ise %40 ÖTV

Motor gücü 160 kW’ı geçenlerde Matrah 750 bin TL’yi aşmıyorsa %50 ÖTV

Bu sınırlara girmeyen diğer tüm elektrikli otomobillerde %60 ÖTV uygulanacak.

Yeni düzenleme medyada özellikle yerli otomobil Togg’a teşvik olarak yorumlanırken, aslında konu bundan çok daha kapsamlı durumda. Yukarıdaki düzenlemeyle birlikte henüz fiyatı bilinmeyen, dolayısı ile hangi ÖTV diliminde yer alacağı tahmin edilemeyen Togg’un dışında halihazırda ülkemizde satılmakta olan pek çok elektrikli otomobilde büyük indirimler görülecek. Elektrikli otomobil fiyatları, piyasa fiyatlarına göre daha teşvik edici olacak. Bu da Türkiye’nin Ekim 2021’de kabul ettiği Paris İklim Anlaşması ve 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmasında yardımcı olacak. Zira bir önceki ÖTV güncellemesi, elektrikli otomobillerin fiyatlarını bir hayli yükseltiyordu:

Bugüne kadar yürürlükte olan yasalara göre ÖTV nasıl uygulanıyordu?

Motor gücü 85 kW’ın altında olan araçlar için %10

Motor gücü 85 - 120 kW arası olan araçlar için %25

Motor gücü 120 kW ve üzeri olan araçlar için %60

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemenin ülkemizde satılan hangi elektrikli araca tahmini ne kadar indirim getireceğine hemen aşağıdaki içeriğimize göz atarak öğrenebilirsiniz.