TOGG, otobanda hız testi yaparken görüntülendi. Kamuflajlı haldeki aracın arka aydınlatmaları, söz konusu SUV'un TOGG olduğunun kolaylıkla anlaşılmasını sağladı.

Türkiye'nin gündeminden düşmek bilmeyen yerli otomobil ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 2023 yılında yollarda aktif olarak görebileceğimiz söylenen yerli otomobil, otoyolda test edilirken görüntülendi. Hız testindeymiş gibi görülen otomobilin 200 km/s'ten hızlı gidiyor olması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gece karanlığında çekilmiş durumda. Ancak yine de bazı detaylar aracın TOGG olduğunu ele veriyor. Örneğin; aracın kamuflajla gizlenmeye çalışıldığı aşikar. Ancak bu da bir problem değil. Zira paylaşılan görüntülerdeki arka kısım, aracın TOGG olduğunun ispatı niteliğinde.

TOGG'un arkası nasıl görünüyor?

Az sonra paylaşacağımız videoda yer alan aracın arka kısmını yukarıdaki fotoğraf ile kıyaslayabilirsiniz. Dikkatli baktığınızda, otobanda 200 km/sa hızın üzerinde seyreden SUV'un TOGG olduğu kolaylıkla anlaşılıyor.

TOGG için artık geri sayımın sona geldiğini söylemek mümkün. Görünen o ki Türkiye, yerli otomobiline bu kez gerçekten kavuşacak. Fabrikadaki çalışmalara tüm hızıyla devam eden şirket, kısa bir süre önce de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan şarj ağı işletmeci lisansı aldı. Şirket, bu lisans sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına şarj istasyonu kuracak.

TOGG'un otobanda hız yaptığı o anlar: