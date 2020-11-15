Riot Games'ten Seraphine Benzerliği Hakkında Açıklama

Riot Games, yeni karakteri Seraphine'in bir Riot çalışanının eski kız arkadaşından ilham alınarak tasarlandığı iddialarına bugün yeni bir açıklama getirdi. Şirket, iddiaları reddettiğini ve kişinin avukatını görüşmeye çağırdıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Riot Games, League of Legends'a eklenen yeni şampiyonu Seraphine ile bazı sıkıntılar yaşamıştı. Ancak bu sıkıntı oyunda değil, gerçek hayattaydı. Daha önce bir Riot çalışanının sevgilisi olduğunu söyleyen bir kadın, Seraphine'in kendisinden ilham alınarak yapıldığını iddia etmişti.

Stephanie isimli bir kadın, 2019 yılında bir Riot çalışanıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Stephanie, çalışanın kendisinden ilham alarak bir içerik yapma konusunda şakalar yaptığını belirtti. Birkaç ay sonra konuşmayı kestiklerini söyleyen Stephanie, bu yıl yayınlanan Seraphine ile şoka uğradı.

Seraphine / Stephanie benzerliği giderek büyüyor:

Seraphine, hem isim olarak hem de görünüm olarak Stephanie'ye benziyordu. Bu bir tesadüf mü bilemeyiz ancak Seraphine, Stephanie'nin doğum gününde K/DA'e katılmıştı. Stephanie, Seraphine'in kendisine ne kadar benzediğini Medium'da paylaştığı detaylı yazıyla anlatmıştı.

Stephanie ve Seraphine arasındaki benzerliğe detaylı olarak girmeyeceğiz ancak özet olarak aralarında muhteşem düzeyde (yalnızca görünüş değil) benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu benzerliğin farkına varanlar ve Stephanie'nin avukatının Riot'a geçen ay gönderdiği mektup, Riot'un konuyu incelemeye almasını sağladı.

Riot'tan yeni açıklama:

Riot Games'in konuya ilişkin yeni açıklamasını Tim Rizzo'ya yaptı. Şirket, bir Riot çalışanının eski kız arkadaşının Seraphine'in ilham kaynağı olduğu iddiasını reddetti. Riot, Seraphine'in Riot Games tarafından bağımsız olarak tasarlandığını ve bir kişiye benzemediğini söyledi. Ek olarak şirket, Stephanie'nin eski erkek arkadaşının Riot'tan bir yılı aşkın süre önce ayrıldığını ve Seraphine'in yaratıcı tasarım sürecinde herhangi bir katkı yapmadığını belirtti.

Riot Games, Tim Rizzo'ya yaptığı açıklamanın devamında Stephanie'nin avukatına ulaştıklarını ve konuyu kendileriyle daha detaylı bir şekilde konuşmak üzere davet ettiklerini belirtti. Riot, son olarak Stephanie'nin avukatından hâlâ bir cevap beklediklerini de ekledi.