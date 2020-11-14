Xbox Series X'in Kendiliğinden Kapandığı İddia Edildi

Xbox Series X'i deneyimleme fırsatı bulmuş bazı oyuncular, yeni nesil konsolun oyun başladıktan sonra kendiliğinden kapandığını ileri sürdü. Sorunun ne kadar yaygın olduğu veya Xbox Series S'i etkileyip etkilemediği henüz bilinmiyor.

Oyunseverlerin uzun süredir merakla beklediği yeni nesil konsollar, nihayet bu hafta içerisinde ülkemiz raflarındaki yerini alıyor. Yeni nesil konsolların gelişiyle birlikte heyecan artsa da her şey pek de hayal ettiğimiz gibi olmayabiliyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde ABD ve diğer birkaç ülkede satışa sunulan PlayStation 5, tüketicilerle buluşur buluşmaz daha ilk günden birkaç sorun ortaya çıkarmıştı.

Nedeni tam olarak bilinmeyen bu sorun yüzünden kullanıcılar, PlayStation 5 konsollarına oyun indiremiyorlar. Görünüşe göre Xbox tarafında da işler pek yolunda gitmiyor zira birçok kullanıcı, Xbox Series X'in bağlantı kesilme sorunlarından şikâyet etmeye başladı.

Xbox Series X, oyunun ortasında kendiliğinden kapanıyor:

Kullanıcılardan birinin aktardıklarına göre Xbox Series X, oyun başladıktan birkaç saniye sonra kendi kendine kapanıyor. Üstelik oyunu tamamen yeniden yüklemek ya da konsolu fabrika ayarlarına sıfırlamak bir çözüm sunmuyor.

Xbox Series X'te benzer davranışlarla karşılaştığını iddia edenlerin sayısı çok da az değil. Diğer kullanıcılar da başlangıçtan itibaren oyunun ilk 20 dakikasına kadar olan aralıkta konsolun kendiliğinden kapandığını öne sürüyor. Bu durumda konsolun yeniden başlatılmadığını, yani tamamen kapandığını ve konsolun üzerinde yer alan düğmeye basarak tekrardan açmanız gerektiğini belirtelim.

Sorunun ne kadar yaygın olduğu ve Xbox Series S'in bu sorundan ne kadar etkilendiği henüz bilinmiyor ancak kaynakların, açıklama için Microsoft'a ulaştığı bildiriliyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

PlayStation 5'te de benzer bir sorun yaşanıyor:

Benzer bir sorun PlayStation 5 kullanıcılarını da rahatsız ediyor. İddialara göre yeni nesil konsollarına oyun yükleyemeyen kullanıcılar, herhangi bir oyunu indirmeyi denediklerinde "Bir şeyler ters gitti" yazısı ve "Tekrar deneyin" butonuyla karşılaşıyor. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için hemen yukarıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.