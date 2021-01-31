Rocket League Super Bowl Etkinliği 3 Şubat'ta Geliyor

ABD'nin en büyük spor etkinliklerinden olan NFL finali Super Bowl için Rocket League oyununda bir etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlik 3 Şubat'ta başlayacak.

Hoplayıp zıplayan arabalarla futbol oynadığımız ve çok sayıda hayranı bulunan oyun Rocket League, NFL finali olan Super Bowl için özel bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik için oyuna bir de yeni mod eklenecek.

3 Şubat'ta başlayacağı açıklanan etkinlikte Rocket League, bizim bildiğimiz anlamda futboldan biraz daha uzaklaşacak ve bu defa Amerikan futbolu temasıyla karşımızda olacak. Temaya uygun olarak kozmetik içerikler de sağlanacak.

Gridiron modu geliyor

Etkinlik boyunca oyunda Gridiron adı verilen özel bir modda oynamak mümkün olacak. Bu modda takımlar 4'er oyuncudan oluşacak. Oyunda maçları yaptığımız kafesin her yerinde gezebiliyorduk. Bu modda ise sahanın dışı var.

Ayrıca oyun topu da Amerikan futbolunda kullanılan ve ekmeğe benzeyen topla değiştirilecek. Bu topun bir diğer özelliği ise arabalarımızla çarparak bir yerden bir yere gönderemiyor olmamız. Top arabamıza yapışıyor.

Oyunun ikonik çifte zıplamasını yaptığımızda topu düşürüyoruz. Rakip oyuncular bize çarptığında da topu düşürüyoruz. Alıştığımız tek sayılık goller burada yok. Topu düşürmeden rakip kaleye götürdüğümüzde 7 sayılık gol atmış oluyoruz. Uzaktan atılan goller de 3 sayı değerinde.

NFL kozmetik ürünleri geliyor

Doğal olarak etkinlikle ilgili olarak oyuna çeşitli kozmetik ürünler de eklenecek. Kazanılabilecek ödüller arasında NFL logosu, Gridiron Guru oyuncu unvanı ve çok miktarda tecrübe puanı yer alıyor. Oyuncular ayrıca NFL hayran paketi alabilecek ve arabalarını NFL takımlarının renkleriyle donatabilecekler.

Yeni etkinliğin başlangıç tarihi 3 Şubat'ta başlayacak ve 8 Şubat'ta sona erecek. Ücretsiz hale geldikten sonra daha geniş bir takipçi kitlesine ulaşan oyunda etkinliğin de büyük ilgi çekmesi bekleniyor.