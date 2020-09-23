Epic'ten Rocket League’i Ücretsiz İndirenlere 60 TL’lik Kod

Rocket League, uzun bekleyişin ardından oynaması ücretsiz hale geldi. Oyuncuların yoğun ilgisi nedeniyle Rocket League sunucuları çöktü. Rocket League oyununu nasıl indirebileceğinizi haberimizde bulabilirsiniz.

İnsanların arabalara, futbola ve kısa süreli oynanabilen oyunlara olan ilgisi, Rocket League’in çok kısa bir sürede fenomen haline gelmesini sağlamıştı. Bu oyunda, bir kafeste bulunan ve arabalardan oluşan iki takım olarak, dev bir topla futbol oynuyorduk.

Oyunun ücretsiz olacağı uzun bir süre önce duyurulmuştu. Yeni bilgisayar versiyonu yalnızca Epic Games mağazasında bulunan oyun tamamen ücretsiz hale geldi. Steam’den gelen kullanıcılar olmamasına rağmen oluşan yoğunluk, oyunun sunucularını çökertti.

Rocket League nasıl bir oyun?

Muhtemelen bilmeyenin kalmadığı şekilde Rocket League, arabalarla futbol oynadığımız bir oyundur. 2’ye 2, 3’e 3 gibi çeşitli modlarda maçlar yaptığımız bu oyunda amacımız, rakiplerimizden daha çok gol atmak. Bunun için de sahada yer alan güçlendirmeleri topluyor, araçlarımızın özelliklerini sonuna kadar sömürüyoruz.

2015 yılında bir Indie yapım olarak hayatımıza giren Rocket League, ilk günlerden bu yana oldukça sadık bir takipçi kitlesi kazandı. Hatta oyun o kadar ilgi gördü ki Hot Wheels gibi oyuncak markaları da Rocket League için lisanslı oyuncaklar üretti.

Uzun zaman önce ücretsiz olacağı açıklanan oyunun herkese açılması için altyapı, 16 Eylül tarihli güncelleme ile hazırlanmıştı. 23 Eylül’den itibaren de oyun, konsollar da dahil olmak üzere her platformda oynaması ücretsiz hale geldi.

Rocket League’e sezonlar geliyor

Rocket League, oynaması ücretsiz pek çok oyun gibi kozmetik ve ek içeriklerle kazanç sağlamaya yönelecek. Yeni olarak oyuna sezonlar da eklenecek. FPS oyunları gibi sezon 1, sezon 2 gibi isimler mi seçecekleri yoksa TSL de dahil olmak üzere örneklerini gördüğümüz şekilde sezonlara isim mi verileceği zamanla belli olacak. Yine de Rocket League 1. Sezon Enzo Ferrari Sezonu gibi isimler hem tema oluşturmakta hem de reklam açısından faydalı olabilir.

Artık oyunda rekabetçi versiyon için yeni rütbeler, yeni seviyeler bulunacak. Ayrıca yeni özellikler için alışıldık şekilde bir bilet sistemi gelecek, adı Rocket Pass olacak. Oyunun yenilenmesi ve yeni bir forma bürünmesi, yeni oyuncular kadar eski oyuncuları da çekecektir.

Rocket League’i nasıl indirebilirsiniz?

Bugünden itibaren Epic Games’te yer alan oyunu ilk bir ay içinde indirip giriş yapanlar, Sun Ray Boost ve Hot Rocks Trail gibi eşyalara sahip olacak. Ayrıca bu oyunculara bir de kupon verilecek. Oyunu kütüphanenize eklemek için ise şunları yapmanız gerekiyor: