Hangi Rockstar Games Oyunları Yeni Nesil Konsollara Gelecek?

Çıkardıkları her oyunda oyuncuların beğenisini kazanan Grand Theft Auto (GTA) serisinin geliştirici ve yayıncısı Rockstar Games, yeni nesil konsollarda geriye dönük uyumluluk desteğine sahip olacak oyunlarını açıkladı. GTA ve Red Dead Redemption (RDR) dahil pek çok oyun serisine sahip olan şirket, yeni nesil konsolları almak isteyen, ancak hangi Rockstar Games oyunlarının geriye dönük uyumlu olacağını bilmeyen kişilerin de merakını gidermiş oldu.
GTA 5 ve RDR 2, konsolların çıktığı ilk günden geriye dönük uyumluluk desteği alacak
Rockstar Games’in yaptığı açıklamaya göre PS4 ve Xbox One’ın en popüler oyunlarından olan Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2, doğrudan yeni nesilde oynanabilir olacak. Bununla birlikte GTA 5’in yeni nesil özel sürümünün de 2021 yılında yayınlanacağı açıklandı. Bu iki oyun dışında bir diğer ünlü Rockstar Games oyunu L.A. Noire’de PS5 ve Xbox Series X/S’de oynanabilir olacak.
Rockstar Games’in yaptığı açıklamaya göre yeni nesil konsolların ilk günden geriye dönük uyumluluk desteği alacak oyunlar şu şekilde:
İlk günden Xbox Series X/S’e gelecek Rockstar Games oyunları
- GTA V
- GTA IV
- Bully: Scholarship Edition
- GTA: Episodes from Liberty City
- GTA: San Andreas
- Red Dead Redemption
- Red Dead Redemption 2
- Rockstar Games Presents Table Tennis
- Midnight Club: Los Angeles
- L.A. Noire
İlk günden PlayStation 5’e gelecek Rockstar Games oyunları
- GTA V
- GTA: San Andreas
- GTA: Vice City
- GTA III
- Manhunt
- Max Payne
- Red Dead Revolver
- The Warriors
- Bully
- Red Dead Redemption 2
- L.A. Noire