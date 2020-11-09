Hangi Rockstar Games Oyunları Yeni Nesil Konsollara Gelecek?

GTA, RDR gibi oyun serileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip Rockstar Games, mevcut ve daha eski nesil konsollara çıkan oyunlarından hangilerinin yeni nesil konsollarda oynanabileceğini açıkladı.

Çıkardıkları her oyunda oyuncuların beğenisini kazanan Grand Theft Auto (GTA) serisinin geliştirici ve yayıncısı Rockstar Games, yeni nesil konsollarda geriye dönük uyumluluk desteğine sahip olacak oyunlarını açıkladı. GTA ve Red Dead Redemption (RDR) dahil pek çok oyun serisine sahip olan şirket, yeni nesil konsolları almak isteyen, ancak hangi Rockstar Games oyunlarının geriye dönük uyumlu olacağını bilmeyen kişilerin de merakını gidermiş oldu.

GTA 5 ve RDR 2, konsolların çıktığı ilk günden geriye dönük uyumluluk desteği alacak

Rockstar Games’in yaptığı açıklamaya göre PS4 ve Xbox One’ın en popüler oyunlarından olan Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2, doğrudan yeni nesilde oynanabilir olacak. Bununla birlikte GTA 5’in yeni nesil özel sürümünün de 2021 yılında yayınlanacağı açıklandı. Bu iki oyun dışında bir diğer ünlü Rockstar Games oyunu L.A. Noire’de PS5 ve Xbox Series X/S’de oynanabilir olacak.

Rockstar Games’in yaptığı açıklamaya göre yeni nesil konsolların ilk günden geriye dönük uyumluluk desteği alacak oyunlar şu şekilde:

İlk günden Xbox Series X/S’e gelecek Rockstar Games oyunları

GTA V

GTA IV

Bully: Scholarship Edition

GTA: Episodes from Liberty City

GTA: San Andreas

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption 2

Rockstar Games Presents Table Tennis

Midnight Club: Los Angeles

L.A. Noire

İlk günden PlayStation 5’e gelecek Rockstar Games oyunları