ROKETSAN’ın Uzaya Gönderdiği Sonda Roketinin Görüntüleri

ROKETSAN'ın 26-29 Ekim tarihleri arasında uzaya sonda roketi gönderdiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, uzayın karanlığının bir kez daha aydınlatıldığı ifade edildi. Ayrıca fırlatma testlerine yönelik görüntüler de paylaşıldı.

Türkiye'nin savunma sanayii sektöründe göğsünü kabartan şirketlerden ROKETSAN, sonda roketi test atışlarının başarıyla tamamlandığını duyurdu. 26-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen test fırlatmalarının görüntülerini de paylaşan ROKETSAN, bu hamleyle ülkemize yeni bir gurur yaşatmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen bir etkinlikte, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin küresel şirketlerin ambargolarının üstesinden gelecek bir ülke haline geldiğini ifade eden ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yaptığı açıklamaları da hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin artık uzay liginde olduğunu açıkladı.

İşte ROKETSAN'ın uzaya gönderdiği o roket

Cumhurbaşkanı, ROKETSAN'ın uzaya gönderdiği roket için, uzayın karanlığının bir kez daha aydınlatılmış olduğunu söyledi. Uydu fırlatma testlerinin tamamen yerli ve milli teknoloji ve mühendislik birikimleriyle yapılığını ifade eden Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan bu fırlatışın çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, çalışmaların bu kadarla sınırlı kalmayacağı, yeni başarılara imza atılacağı belirtildi. 29 Ekim'de gerçekleştirilen fırlatmayla birlikte 4 kez daha uzaya ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, 2023 vizyonu çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktıklarını ifade etti.

Sonda roketinin uzaya gönderildiği anlara ait o video