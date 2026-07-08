City Labs isimli firma, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzay tarihinin ilk ticari nükleer enerjili uydusunu yörüngeye başarıyla fırlattı.

Uzay sektörü, ticari nükleer enerji kullanımı konusunda tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ediyor. City Labs, nükleer güçle çalışan bir yüke sahip dünyanın ilk ticari uydusunu yörüngeye fırlattığını duyurdu.

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SpaceX’in Transporter-17 görevi kapsamında uzaya gönderilen Betavoltaic Orbital High-Reliability (BOHR) adlı küp uydu, alçak Dünya yörüngesine başarıyla ulaştı ve devreye alınma süreci için hazırlıklara başladı.

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Ticarii nükleer uzay teknolojileri konusunda tarihi bir gün

BOHR projesi, City Labs’in tescilli teknolojisinin performansını ve güvenilirliğini kanıtlamanın yanı sıra gelecekteki ticari nükleer uzay sistemlerinin önünü açma konusunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Uzayda nükleer enerji denildiğinde akıllara hemen 24 Ocak 1978'de yaşanan Kosmos 954 olayı gelebilir. Sovyetler Birliği'ne ait yaklaşık 31,1 kg zenginleştirilmiş uranyum-235 içeren askeri bir uydunun kontrolden çıkarak Kanada topraklarına düşmesi, büyük bir radyoaktif kirliliğe ve diplomatik krize yol açmıştı. Ancak City Labs yetkilileri, BOHR Küp Uydusu'nun tamamen farklı bir prensiple çalıştığını ve bu tür bir tehlike barındırmadığını vurguluyor. Ağırlığı 6 kg'dan az olan bu küçük uydu, uranyum veya plutonyum gibi ağır elementler yerine, hidrojenin radyoaktif bir izotopu olan trityumun doğal bozunumu ile çalışıyor.

Sistem, derin uzay sondalarındaki radyoizotop termoelektrik jeneratörleri gibi ısıdan enerji üretmek yerine, doğrudan elektrik üretiyor. Trityum bozunurken açığa çıkan beta parçacıkları bir yarı iletken p-n eklemine çarparak elektron-boşluk çiftleri oluşturuyor ve doğrudan elektrik akımı yaratıyor. Gazın katı bir metal hidrit folyo içinde güvenli bir şekilde depolanması patlama veya sızıntı riskini tamamen ortadan kaldırıyor.

BOHR uydusunun ana gövdesi ve rutin operasyonları geleneksel güneş panelleriyle yürütülürken, nükleer gösterim yükü tamamen bağımsız bir şekilde City Labs'in NanoTritium Betavoltaic güç sistemiyle çalışıyor. Çok yüksek bir watt değeri üretmese de trityumun 12,3 yıllık yarı ömrü, sistemin 20 yılı aşkın bir süre boyunca kesintisiz güç üretmesine olanak tanıyor. Firma, gelişmenin ticari nükleer uzay gücü için tarihi bir adım olduğunu belirterek, güvenli, kompakt ve onaylı nükleer sistemlerin artık rutin ticari kullanıma hazır olduğunu ifade etti.