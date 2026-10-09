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Dört Astronotun 8 Aylık Uzay Macerası Bitti: Rekorlar, Uzay Yürüyüşleri ve İlginç Anılar

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sekiz ay geçiren dört astronot, SpaceX kapsülüyle Dünya'ya döndü. Acil tıbbi tahliyeyle başlayan görevde uzay yürüyüşlerinden rekorlara, yörüngedeki konserden dans partilerine kadar pek çok şey yaşandı.

Dört Astronotun 8 Aylık Uzay Macerası Bitti: Rekorlar, Uzay Yürüyüşleri ve İlginç Anılar
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Uzayda sekiz ay. Dünya'dan yüzlerce kilometre uzakta, alıştığınız her şeyden mahrum; üstelik istasyondaki işlerin de beklemeye tahammülü yok. Dört astronotun uzun mesaisi, SpaceX'in Crew Dragon Freedom kapsülünün Pasifik Okyanusu'na iniş yapmasıyla sona erdi. Kapsül, paraşütlerini açarak usulca okyanusa indi ve ekip böylece Dünya'ya döndü.

Oysa bu görev daha en başından planlandığı gibi gitmemişti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlardan Mike Fincke'in rahatsızlanması üzerine dört kişilik ekip, planlanandan daha erken bir zamanda, şubat ayında uzaya gönderilmişti. Amaç, istasyonda aksayan işleri devralıp görevlerin sürmesini sağlamaktı. NASA'nın insanlı uzay uçuşlarında 65 yıl sonra yaşanan ilk tıbbi tahliye süreciyle bağlantılı bu başlangıç, sekiz aylık mesainin ne denli sıra dışı geçeceğinin habercisi gibiydi. Sonrasında uzay yürüyüşleri, rekorlar, bir konser ve aslında Dünya'dakinden pek de farklı olmayan eğlenceler geldi.

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Dört Astronotun 8 Aylık Uzay Macerası Bitti: Rekorlar, Uzay Yürüyüşleri ve İlginç Anılar
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Uzayda rekorlar, yörüngede bir konser

Fransız astronot Sophie Adenot, yörüngede geçirdiği 237 günle Avrupa Uzay Ajansı adına dayanıklılık rekoru kırdı. Ekip, ABD'nin 250. bağımsızlık yıl dönümünü de uzayda kutladı. Bir diğer astronot Jessica Meir, kutlama için küçük bir flüt türü olan pikolosunu çaldı. Böylece Dünya'dan yüzlerce kilometre uzakta, uzayda küçük bir konser verilmiş oldu.

İstasyonun dışında saatler süren mesai

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Uluslararası Uzay İstasyonu yaklaşık 28 yıldır yörüngede. Böyle bir yapıyı işler durumda tutmak, elbette düğmeye basıp kenara çekilmek kadar kolay değil. Jessica Meir dört, Sophie Adenot ise üç kez uzay yürüyüşüne çıktı. İstasyonun bakım ve güncelleme işleri için uzay boşluğunda geçirilen her dakika, ayrı bir dikkat ve hazırlık gerektiriyor.

Yerçekimsiz ortamda aşçılık ve dans partileri

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Sekiz ay boyunca yalnızca deneylerle ve teknik işlerle uğraşacak değillerdi ya! Astronotlar dans partisi düzenledi, şef şapkalarını takıp yemek etkinlikleri yaptı. Astronot Jack Hathaway'in gür bıyığı da bütün bu maceranın en sempatik ayrıntılarından biri olarak kaldı.

Düşünsenize, sekiz ay boyunca bir uzay istasyonunda yaşıyor, çalışıyor, yemek yapıyor ve Dünya'yı pencereden seyrediyorsunuz. Uzay yürüyüşleri, bakım işleri, kutlamalar derken günler geçiyor. Sonunda da eve dönüş vakti geliyor. Dört astronot için bu uzun yolculuk bitti; geride rekorların, fotoğrafların ve Dünya'da anlatılacak nice anının kaldığı kesin.

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