Yerli mobil oyun şirketi Rollic, Almanya'nın en büyük mobil oyun geliştiricilerinden Popcore'u satın aldı. Satın alımın değeri henüz açıklanmadı.

Türkiye’nin önde gelen mobil oyun şirketlerinden Rollic, Ağustos 2020’de Zynga tarafından satın alınmıştı. Şirket, daha sonra geçtiğimiz haziran ayında Take-Two Interactive’in Zynga’yı satın almasıyla farklı bir çatı altına taşınmıştı. Bugün, oyun şirketinden yeni bir haber geldi.

Rollic, Almanya merkezli bağımsız mobil oyun stüdyosu Popcore’u satın aldığını açıkladı. Şirket, Popcore’u bünyesine katmak için cebinden çıkan bütçeyi ise paylaşmadı.

“Uzun süreli etkileşim seçenekleri yaratabileceğiz”

Rollic Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Vardal, Popcore’u aralarında görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Vardal, Popcore’un aileye katılımıyla kendi ekiplerinin geliştirdiği teknoloji ve tasarımları kullanarak, oyunculara uzun süreli etkileşim seçenekleri yaratabileceklerini ifade etti.

Popcore, bugüne kadar yayınladığı Parking Jam 3D, Pull the Pin, Sandwich!, Play Time ve Wrecking Ball gibi oyunlarıyla 500 milyondan fazla indirmeye ulaşmayı başardı. Geliştirilen oyunlar, 30’dan fazla ülkede indirildi.