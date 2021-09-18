RTÜK, Türkçe'yi En Doğru Kullanan Yayıncılara Ödül Verecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” dolayısıyla, Türkçeyi en doğru ve güzel, anlaşılır kullanan yayıncılara ödül verileceğini açıkladı.

Uluslararası etkileşimlerin artmasıyla birlikte, tarihin evvel zamanlarından bu yana dilde de değişiklikler meydana gelmeye başladı. Özellikle televizyon ekranlarında konuşulan Türkçenin, olması gerekenden farklı ve bozuk olduğu yönünde eleştiriler mevcut. Gerek Türk Dil Kurumu, gerek RTÜK bu konuda adımlar atsa da, Türkçenin güzel ve doğru konuşulması için yeterli olmuyor.

RTÜK bu sorunu düzeltmeye yönelik, ödül verme yöntemini devreye soktu. Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında RTÜK, Türkçeyi en doğru şekilde kullanan yayıncılara ödül verecek. Dilin doğru kullanımı konusunda denetimler yapan RTÜK, bundan sonra Türkçeyi doğru kullananları da denetleyerek ödül takdim edecek.

Protokol imzalandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya Dili Türkçe” seferberliğini başlatmasının ardından ilan edilen Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında RTÜK, Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi'ni hayata geçirdi. Bu kapsamda Türk Dil Kurumu (TDK) ile görsel-işitsel medyada Türkçenin doğru ve güzel kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Görsel ve işitsel medya alanında Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır kullanımını teşvik etmek amacıyla çeşitli kategorilerde "güzel ve doğru Türkçe kullanımına" yönelik ödüller verilecek. RTÜK yayın kuruluşlarına çağrıda bulunarak, ödül almaya aday gösterilecek programların adlarının ve yayın tarihlerinin 30 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar iletilmesini istedi. Kuruluşlar, aday programlarını [email protected] adresine iletebilecek.