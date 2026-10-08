Türkiye İletişimde Rekor Kırdı: Genişbant Abone Sayısı 100 Milyonu Aştı!

Türkiye'de genişbant internet abonesi 100,8 milyonu aşarken haberleşme sektörüne 55,6 milyar TL yatırım yapıldığı açıklandı. İşte açıklanan diğer tüm veriler!

Türkiye elektronik haberleşme sektöründe dijital dönüşüm ve altyapı atılımları hız kesmeden sürüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 2026 yılı ikinci çeyrek pazar verilerini değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sektördeki yatırımların yıllık bazda %86,9 artış göstererek 55,6 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

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Türkiye’nin dijitalleşme sürecine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, mobil abone sayısının 102,2 milyona, genişbant internet abone sayısının ise 100,8 milyona ulaştığını duyurdu.

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Mobil abone sayısı 102 milyonu geçti

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Açıklanan verilere göre, 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla sektörde faaliyet yürüten yetkili işletmeci sayısı 418’e, verilen toplam yetkilendirme sayısı ise 766’ya çıktı. Sektör temsilcilerinin yatırımlarını güçlü biçimde artırdığını belirten Uraloğlu, geçen yılın aynı dönemine göre %86,9’luk artışla toplam yatırım hacminin 55,6 milyar liraya taşındığını vurguladı.

Makineler arası iletişim (M2M) hatları dâhil olmak üzere toplam mobil abone sayısı %6 artışla 96,5 milyondan 102,2 milyona ulaştı. M2M hariç gerçek mobil kullanıcı sayısının yaklaşık 87 milyonu bulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, mobil yaygınlık oranının %101’e ulaştığını; 0-9 yaş grubu ve M2M çıkarıldığında ise bu oranın %115,9 seviyesine çıktığını aktardı. M2M abone sayısı ise yıllık %36,4 yükselerek 15,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye'nin aylık ortalama 468 dakikalık mobil konuşma süresiyle incelenen Avrupa ülkeleri arasında zirvedeki yerini koruduğunu belirtti. Çeyrek boyunca mobil ses trafiği 77,4 milyar dakika, sabit ses trafiği 1,3 milyar dakika olarak gerçekleşirken, bugüne kadar taşınan toplam mobil numara sayısı yaklaşık 214,1 milyona ulaştı.

Fiber altyapı 720 bin kilometreye, fiber abone sayısı 10,7 milyona ulaştı

Genişbant internet abone sayısı 100 milyon 846 bin 626’ya yükselirken bu kitlenin 79,7 milyonunu mobil, 21,2 milyonunu ise sabit internet kullanıcıları oluşturdu. Fiber yatırımlarının karşılık bulduğunu belirten Uraloğlu, fiber abone sayısının yıllık %22 artışla 10,7 milyona, eve kadar fiber (FTTH) abone sayısının ise %26,4 artışla 9,6 milyona çıktığını ifade etti.

Toplam fiber hat uzunluğu ise %13 artarak 720 bin kilometreyi buldu. İnternet pazarında xDSL abone sayısı 8 milyon, kablo internet abone sayısı ise yaklaşık 1,5 milyon seviyesinde gerçekleşti.

5G kullanıcı sayısı da açıklandı

Yeni nesil teknolojilere geçiş sürecini değerlendiren Uraloğlu, 5G gerçek kullanıcı sayısının 44 milyon 268 bini aştığını, 5G uyumlu cihaz sayısının ise 29 milyon 777 bine ulaştığını belirtti.

Artan hız ve cihaz kullanımı veri tüketimini de yukarı taşıdı. Toplam genişbant veri trafiği %16,5 artışla 26,2 milyon TByte seviyesine ulaştı. Tüketim artışında başı çeken mobil internet trafiği %39,9 yükselişle 5,6 milyon TByte’a ulaşırken, sabit internet veri trafiği %11,4 artışla 20,6 milyon TByte oldu.

Sabit şebekede abone sayısı 8,13 milyon olarak kaydedilirken, sabit hattan en çok trafik gönderilen ülkenin İngiltere, en çok çağrı alınan ülkenin ise KKTC olduğu bildirildi.