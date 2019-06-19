Türkiye ve Güney Kore Ortak Televizyon Yapımları Geliyor

RTÜK Genel Müdürü Ebubekir Şahin ve ekibi, Güney Kore'de düzenlenen birtakım etkinliklere katıldılar. Güney Kore'nin başkenti Seul'de Kore İletişim Komisyonu Başkanı Lee Hyo-seong ile görüşen Şahin, iki ülkenin ortak televizyon yapımları üretme konusunda iş birliği yapmak üzere anlaşma imzaladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, düzenlenen etkinlikler kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti. Güney Kore'de Kore İletişim Komisyonu Başkanı Lee Hyo-Seong ile temaslarda bulunan RTÜK başkanı ve yanında bulunan heyet, televizyon yapımlarının ortak olarak kullanılabilmesi için bir anlaşma imzaladılar. Böylelikle bu iki kurum, bundan sonraki sonraki televizyon yapımlarında ortak olarak çalışıp, işbirliği yapacaklar.

Konuyla ilgili olarak düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan Şahin, Güney Kore'nin ürettiği teknolojik ürünlerin yadsınamaz bir gerçek olduğunu ancak bu ürünlerin sadece ekonomik ilişkiler için önemli olmadığını, milletler arası kültürel iletişimi artırdığını ifade etti. Türkiye'de üretilen dizi ve filmleri Güney Kore ile paylaşmak istediklerini söyleyen Şahin; dizi ve filmlerin gücüne inandığını, bu paylaşımların her iki millet arasındaki kültürel yakınlığı artıracağını belirtti.

Kore savaşından beri Türkiye'nin desteklerini bilen ve bunları hiç unutmadığını söyleyen Kore İletişim Komisyonu Başkanı Lee Hyo-seong ise konuyla ilgili olarak; iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daima artarak devam ettiğini, oluşturulacak olan ortak yapımların hem teknoloji hem de kültürel paylaşım alanında çok önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını söyledi.