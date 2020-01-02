Rusya, Hipersonik Nükleer Silahı Avangard'ı Konuşlandırdı

Rusya, sesten hızlı yeni hipersonik saldırı silahı Avangard'ı konuşlandırdığını açıkladı. Avangard, füze savunma sistemleri tarafından takip edilemeyecek kadar hızlı hareket ediyor ve Hiroşima'nın 100 katından daha güçlü bir etki oluşturabiliyor.

Rusya, milyonlarca insanın anında ölümüne sebep olabilecek, Avangard adlı yeni hipersonik nükleer füzesini konuşlandırdı. Putin'in yeni korkunç silahı, ses hızının 27 katına ulaşabiliyor ve füze savunma sistemlerini atlatabilecek kadar yüksek hızlarda seyahat seyredebiliyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu askeri liderlerle yapılan bir konferans görüşmesinde, "Askeriye ve tüm ulus için önemli olan bu olayı tebrik ediyorum" diyerek, Rusya'dan başka hiçbir ülkenin böyle bir hipersonik nükleer silah yapamayacağını belirtti. Avangard'a karşı savunma sistemleri yetersiz kalıyor ve silah, Hiroşima'yı yok eden bombanın 100 katından daha güçlü olan 2 megatonluk bir patlama yaratabiliyor.

Putin ise Rusya'nın yeni geliştirme konusunda rakiplerinin önünde olduğunu belirterek, "Artık bizi yakalamaya çalıştıkları eşsiz bir olay var. Kıtalararası menzilli hipersonik silahlara sahip tek bir ülke bile yok" dedi.

Avangard, büyük bir roket ve planör aracı içeren iki parçalı bir sistemden oluşuyor. Füzenin kullanılması halinde yaklaşık 1.5 kilometre çapında yok edici bir ateş topu oluşturabiliyor. Planörü atmosfere uçurmak için bir füze kullanılıyor. Ardından füze ikiye ayrılıyor ve planör hipersonik hızlarda hedefine doğru yol alıyor.

Füze, seyahat ederken yönünü değiştirebiliyor ve füze savunma sistemlerinin durduramayacağı kadar yüksek hızlara ulaşabiliyor. Rusya'nın 'Satan II' füzesi, birkaç Avangard taşıyabiliyor ve bu da nükleer silahın ülkelerdeki büyük şehirleri yok etmek için yeterli ateş gücüne sahip olacağı anlamına geliyor. Hipersonik füze sisteminin ilk testi, perşembe günü Orenburg Bölgesi'nde yapılmıştı. Bu bölgeden fırlatılan saldırı silahının yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıktaki Kamçatka bölgesindeki hedefi başarıyla vurduğu ifade edildi.