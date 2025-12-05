Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Rusya’daki Porsche araçlar, uydu bağlantılı güvenlik sistemi çöktüğü için çalışamaz hâle geldi. Kesinti ülke genelinde yüzlerce sürücüyü etkiledi ve nedeni hâlâ bilinmiyor.

Rusya’da yüzlerce Porsche sahibi, araçlarının bir anda çalışmamasıyla büyük bir şok yaşadı. Sorun, modellerde bulunan uydu bağlantılı güvenlik ve izleme sisteminin devre dışı kalmasıyla başladı. Uydu iletişimi kesilince araçlar kendini korumaya aldı ve motor bloke edildi.

Arıza, Moskova’dan Krasnodar’a kadar ülke genelinde etkili oldu. Bazı sürücüler akü bağlantısını kesip takarak sistemi sıfırlayabildi, ancak birçok araç tamamen kilitli kaldı. Bayiler ve servisler, PVTS modüllerinin uyduyla bağlantı kuramadığını doğruladı.

Kesintinin nedeni hâlâ araştırılıyor. Bazı yetkililer kasıtlı bir müdahale ihtimalini dile getirse de bunu doğrulayan resmi bir bilgi yok. Porsche’nin 2022’den beri Rusya’ya yeni araç göndermemesi de mevcut kullanıcıların desteğe erişimini daha da zorlaştırıyor.

Bu olay, modern otomobillerin uydu tabanlı altyapıya ne kadar bağımlı olduğunu tekrar gösterdi. Tek bir arıza, bir ülkenin tamamındaki araçları devre dışı bırakabiliyor. Uzmanlara göre diğer üreticiler de benzer risklere karşı yeni çözümler geliştirmek zorunda kalabilir.