Ruslar Ukrayna'ya Girdi Diye Piyasalar Neden Altüst Oldu?

Rus ordusunun dün gece resmen Ukrayna'ya giriş yapması, küresel piyasaları kırmızıya bularken altın ve petrol, son zamanların rekorunu kırdı. Peki, iki ülke arasındaki bu siyasi kriz, kriptodan altına kadar tüm piyasaları neden tepetaklak etti?

Rusya ve Ukrayna arasında uzun zamandır süren gerginlik, son haftalarda askeri hareketliliğin de artmasıyla birlikte en üst noktaya ulaşmıştı. Batı ve Rusya’nın karşı karşıya açıklamalar yaptığı, Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edeceğinin neredeyse kesin olarak bildirildiği günlerde Rusya, bu açıklamaları her ne kadar ‘provokasyon’ olarak nitelendirse de dün gece saatlerinde beklenen, fakat hiç kimsenin olumlu karşılamadığı gelişme yaşandı.

Rusya, Devlet Başkanı Putin’in emriyle birlikte Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki sözde Cumhuriyetleri tanıma kararı aldı ve Rusya güçleri, Ukrayna sınırları içine giriş yaptı. Bu gelişme, uzun zamandır açıklamalarla etkilenen küresel piyasaların da çakılmasına neden oldu. Türkiye dâhil tüm borsalarda kırmızı oklar yer alırken petrol ve altının değeri, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Piyasalarda son durum:

BIST 100, 2000 puanın altına çekildi:

Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçen BIST 100 endeksi, dün gece gelen haberle birlikte ani bir çakılma yaşadı. Haberden önceki gün 2.035 seviyelerinde dolaşan puan, bu sabah saatlerinde 1.982’ye kadar çekildi.

Dünyanın en büyük teknoloji borsası NASDAQ’ta da durum aynıydı:

Apple, Microsoft ve Alphabet gibi pek çok teknoloj devinin listelendiği NASDAQ da Rusya’nın Ukrayna’ya girdiği haberiyle düşüş yaşadı. Apple, Google, Tesla, Amazon, NVIDIA, Microsoft ve daha pek çok şirketin hisse değeri ortalama %2’lik değer kaybı yaşadı.

Avrupa piyasaları son 7 ayın en düşük seviyesini gördü:

Avrupa piyasaları da yine savaş haberinden etkilendi. Avrupa hisse senetlerinin hisse senedi endeksi STOXX 600 %1,7’lik düşüş görürken 2022 yılının başından bu yana yaşanan düşüş %10’a yaklaştı. German DAX %2,2 oranında ve FTSE 100 %1,2 oranında düşüş yaşadı.

Kripto para piyasası da derin bir düşüşe kapıldı:

Batı – Rusya cephelerinden gelen açıklamalarla anlık bir şekilde değer kaybedip kazanan kripto para piyasasının lideri Bitcoin, savaş haberine kadar sürdürdüğü düşüşü haberin gelmesiyle hızlandırdı. Bitcoin, 36.350 dolar seviyesine kadar indi. 2022’ye düşüşle başlayan kripto para birimi, bu yıl içinde en düşük 32.917 dolar seviyesini görmüştü.

Petrol ve altın, son zamanların rekorunu kırdı:

Savaş açıklamaları sırasında sürekli yükselişte olan altın, Rusya’nın Ukrayna’ya girdiği haberiyle birlikte küresel piyasalarda 1.913 dolara kadar yükseldi ve haziran ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yine savaştan beslenen petrolün değeri de son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol, 96 doların üzerine çıktı.

Gelelim asıl konuya: Rusya-Ukrayna krizi yüzünden kripto, emtia ya da diğer borsalar neden altüst oluyor?

Ekonomistler bu konuda uzun uzun açıklamalarda bulunabilecek olsalar da aslında uzun uzadıya konuşmadan da gerekçeleri açıklamak mümkün.Özellikle 'balina' olarak ifade edilen pek çok yatırımcı, savaş ya da diğer kriz anlarında ortamdaki belirsizlik durumunda parasını korumak için servetlerini kripto ya da şirket hisseleri gibi nispeten riskli yatırımlardan çekerek altın, petrol gibi daha güvenli yatırım araçlarına aktarmayı tercih ediyor. Sonuç olarak paranın çıkış yaptığı borsalarda düşüş trendi hakim olurken; yatırımcıların hücum ettiği borsalarda yükseliş söz konusu oluyor.