Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2027 IMEI kayıt ücreti belli oldu.

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte her yıl vergi, ceza ve harçlara gelecek zamları belirleyen Yeniden Değerleme Oranı netleşti.

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Açıklanan verilere göre 2027 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %27,83 oldu. Bu artışla birlikte yurt dışından akıllı telefon getirmek isteyenleri doğrudan ilgilendiren IMEI kayıt harcı, tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

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2027 IMEI kayıt ücreti ne kadar?

2026 yılında 54.258 TL olarak tahsil edilen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, açıklanan %27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda yaklaşık 15 bin TL zamlandı ve 69.358 TL oldu.

Vergi Usul Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını %50'ye kadar artırma veya indirme yetkisi bulunuyor ancak herhangi bir indirim kararı Resmî Gazete'de yayımlanmazsa, 1 Ocak 2027 itibarıyla yurt dışından getirilen cihazları kaydettirmek için ödenecek tutar 70 bin TL sınırına dayanmış olacak.

IMEI kayıt ücreti yıllar içinde nasıl değişti?