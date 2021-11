Ne Zaman Dinlense Aynı Keyfi Veren ‘Şarkı’ Açıklandı

Yeni bir araştırma, günün her vaktinde dinlemeye uygun mükemmel şarkıyı buldu. 4 milyon şarkının incelenmesinden sonra ortaya çıkan sonuca göre 1983’te çıkan ‘Every Breath You Take’, ister sabah ister akşam aynı zevki alabileceğiniz bir şarkı.

Nerede ve ne zaman dinlerseniz dinleyin içinizi bir hoş eden, keyfinizi yerine getiren bir şarkı var mı? Ne güzel, hemen hemen herkesin vardır zaten. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi o şarkı hakkında herkes böyle düşünmeyebilir, size özgüdür bu görüş. Peki kesin bir şekilde “her zaman dinlenir” denilebilecek bir şarkı var mı? Yeni bir araştırmaya göre evet.

Danimarka’da yürütülen bir araştırmada yaklaşık milyonlarca şarkı, tempo ve ses yüksekliği gibi birçok değişken bakımından incelendi. İnsanların beğenilerinin de hesaba katıldığı çalışma, günün her vaktinde zevkle dinlenebilecek şarkıyı bu şekilde buldu. Kazanan şarkımız ise The Police’in muhtemelen en çok bilinen şarkısı ‘Every Breath You Take’ oldu.

En "orta ayar" şarkı

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar, günün farklı zamanlarında nasıl şarkılar dinlendiğini araştırdılar. Royal Society dergisinde yayınlanan çalışmada gün boyunca dinlenen müziklerin türlerini belirleyen tempo, ses yüksekliği ve enstrümantasyon gibi etkenler, 4 milyona yakın şarkı üzerinde incelendi. Gün 5 vakte ayrıldı ve sonuç olarak sabahları daha yavaş ve geceleri daha hareketli şarkılar dinlendiği ortaya çıktı.

Günün 5 vaktinin her birinin kendine has müzikal ihtiyaçları vardı. Bir şarkı, bu ihtiyaçların hepsini mükemmel bir şekilde karşılayarak önce çıktı: ‘Every Breath You Take’. İngiliz rock grubunun 1983 yılında çıkardığı bu şarkı, araştırmanın baş yazarı Ole Adrian Heggli tarafından şu sözlerle anlatıldı: "Bu çok ortalarda bir şarkı. Biraz demode ama çok da değil. Büyük bir sürprizi yok. Ve tamamı çok hoş, hatta belki de biraz mülayim bir şarkı."

O zaman bu şarkı, bu yazıyı herhangi bir zamanda okuyan okurlarımıza gelsin: