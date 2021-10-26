Instagram, kullanıcıların deneyimlerini değiştirecek bazı yeni özellikleri test etmeye başladı. Bu özellikler, 60 saniye uzunluğunda hikaye paylaşımları yapabilme ve Reels videolarını kesintisiz şekilde hikaye olarak paylaşabilme olacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram, bazı yeni özellikleri test etmeye başladı. Bu özellikler, video paylaşımlar yapacak kullanıcıların deneyimlerini değiştirecek gibi görünüyor. Zira test edilen özellikler, kullanıcıların Instagram'a daha uzun süreli videolar yüklemelerini sağlayacak.

Instagram'ın test etmeye başladığı yeni özelliklerden ilki, oldukça popüler olan hikayelerle ilgili. Bazı kullanıcılar, artık 60 saniye uzunluğunda hikaye oluşturmanın neler sunduğunu görmeye başlamış durumdalar. Mevcut haliyle birden çok videoya bölünen uzun süreli hikayeler, test edilen bu özellik sayesinde parçalara bölünmemiş olacaklar.

Instagram, test sürecine dahil olan kullanıcıları bilgilendirmeye başladı

Instagram'ın test etmeye başladığı yeni özellik; temelinde Reels videolarının kesilmeden hikaye olarak eklenebilmesini sağlıyor. Kısa bir süre önce de IGTV isimli özelliğini yayından çekme kararı alan platform, yaptığı çalışmalarla Instagram'daki video paylaşım deneyimini temelinden değiştirecek gibi görünüyor.

Instagram'ın test etmeye başladığı bir diğer özellik de tam olarak Reels videoları ile ilgili. Bazı kullanıcılarla test edilen bu özellik, kullanıcıların hikaye şeklinde Reels videosu paylaşabilmesini ve bu videoya yönlendirme yapılabilmesine imkan tanıyor. Tüm bunlar, Instagram'ın TikTok'a benzemesinin bir sonucu gibi görünüyor olsa da kullanıcılar, Instagram'daki yeni özellikleri benimsemek durumunda kalacaklar gibi görünüyor.