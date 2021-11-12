Dolar 10 TL'ye dayanmışken Uptin isimli bir TikTok kullanıcısı, toplamda 11 dolar harcayarak Türkiye'de neler alınabileceğini gösterdi. 800 binden fazla kişi tarafından izlenen videoya birçok Türk izleyiciden yorum geldi.

Eylül ayının başında 8,27 seviyelerindeyken bir anda yükselmeye başlayan ve bugün 9,97 ile rekor kıran dolar kuru, enflasyonun da etkisiyle Türkiye’deki her sektörde peşi sıra fiyat artışlarına neden oldu. Marketlerdeki ürünlerin fiyatlarında %50’ye varan artışlar yaşandı, benzinin litre fiyatı da küresel artışla birlikte kurun da etkisiyle neredeyse her hafta zamlandı.

Türk Lirasında yaşanan değer kaybıyla yurt dışından Türkiye’ye gelen turistlerse çoğunluğumuzun aynı gün içinde satın alamayacağı şeyleri kendi kurlarıyla cüzi miktarlarda almaya başladı. Buna bir örnek, TikTok’ta 300 binden fazla takipçiye sahip Uptin isimli YouTuber'dan geldi. Uptin, “Türkiye’de 10 dolara ne alabilirsiniz?” sorusunu cevapladığı videosuyla viral oldu.

Güncel kurla 11 dolara alınabilecekler:

TikTok’ta 800 binden fazla kişi tarafından izlenen videoda Uptin, 1 dolar karşılığında kahvaltı için peynirli börek, 1,50 dolar karşılığında nar ve greyfurt suyu, 2 dolar karşılığında Starbucks’tan Chai Tea Latte, 2,50 dolar karşılığında tavuk dürüm, patates kızartması ve gazoz ve 4 dolar karşılığında da çikolata kaplı büyük bir lokum aldı. Uptin’in aldıkları, toplamda 11 dolar tuttu. Kendisi, yaptığı hesap hatasını da videosunun açıklamasında düzeltti.

Uptin’in videosunda satın aldığı tüm ürünlerin Türk Lirası cinsinden karşılığıysa yaklaşık 110 TL tutuyor. Sosyal medyada Türkiye’ye dışarıdan gelen kişilerin çektiği benzer bir videoyu, 2020 yılının temmuz ayında 4 TL’lik bir ürünü alırken 8’e bölen bazı kişilerce görmüştük. O gün 8 olan euro/TL paritesi, bugün 11,37 seviyesinde işlem görüyor.