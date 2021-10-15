Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Tahmini Güncellendi

Bu hafta 9 TL'nin üzerine çıkarak yeni normaline kavuşan dolar/TL kuru için Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri güncellendi. Piyasa katılımcıları anketine göre 2021 sonunda doların 9.22 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Piyasa katılımcıları anketinin bir önceki sonuçlarına göre 2021 sonu dolar beklentisi 8,92 TL seviyesindeydi. Ancak bu beklentiye aylar öncesinden ulaşıldı. Ekim ayı anketine göre 2021 yıl sonu için yeni dolar TL kuru beklentisi 9,22'ye yükseldi.

Merkez Bankası tarafından düzenlenen anketin sonuçlarına göre yıl sonu hem yıl sonu hem de 24 ay sonrası enflasyon ve TÜFE beklentilerinde de yükseliş var.

Dolardaki rekor artış beklentisi enflasyon ve TÜFE'yi de yukarı çekebilir:

Bir önceki ankette 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi %16,74 seviyesindeydi, yeni beklenti %17,93'e yükseldi.

12 ay sonrası için belirlenen TÜFE beklentisi bir önceki ankete göre %12,94 seviyesindeydi, yeni anketle birlikte %13,91

24 ay sonrası enflasyon beklentisi %10,27'den %10,71'e yükseldi.

2021 sonu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla beklentisi %8,2'den %8,9'a yükseldi.

2022 yılı için büyüme beklentisi ise %4,2 düzeyinde kaldı.

Bu sonuçların Merkez Bankası tarafından düzenlenen, piyasadaki katılımcıların dahil olduğu ankete göre olduğunu belirtelim. IMF, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahmini yükseltirken yurt içi piyasadaki beklentilerin sabit kalması ayrıca dikkat çekici.

Bu rakamlar ne anlama geliyor, özellikle dolar bazlı fiyatı bulunan teknolojik ürünler nasıl etkilenecek?

Son yıllarda doların artışı sebebi ile yurt dışında fiyatı sabit olan akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi son kullanıcı ürünlerinin fiyatları ülkemizde giderek arttı. Artık iyi bir telefon için psikolojik sınır 10.000 TL, hatta daha fazla. Üretici firmalar, ürünlerini Türkiye'deki kur farkını gidermek için daha düşük kâr marjı ile satışa çıkarsalar da vergiler de eklenince tüketicinin cebinden çıkan rakam yavaş yavaş artarak katlanmaya devam ediyor.

Anket sonuçları, teknolojik ürünleri Türkiye'ye getiren tüm firmaları da ilgilendiriyor. Hemen değil, ancak önümüzdeki aylarda, özellikle de Aralık ve Ocak döneminde akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve diğer teknolojik ürün fiyatlarında artış görmeyi bekliyoruz.