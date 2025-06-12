Apple'ın iOS 26 için duyurduğu özelliklerden büyük bir bölümü yapay zekâ ile ilgiliydi. Hâl böyle olunca kullanıcıların büyük bir bölümü, bu özelliklerden faydalanamayacaklar. Peki o özellikler hangileri?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2025 etkinliklerinde büyük bir heyecanla beklenen iOS 26'yı duyurdu. Apple'ın yeni işletim sistemi, en çok da "Liquid Glass" olarak isimlendirilen yeni tasarım dili ile gündem oldu.

Ancak şimdi, iOS 26 ile ilgili çok daha tartışmalı bir gelişme yaşandı. Bu işletim sistemiyle duyurulan tüm özelliklerin, işletim sisteminin destekleyeceği tüm iPhone'larda kullanılamayacağı ortaya çıktı. Apple, çok büyük oranda iPhone 15 Pro'dan eski modelleri "çöp" ilan etmiş oldu. Peki o özellikler hangileri?

iOS 26'nın eski iPhone'larda çalışmayacak özellikleri

Görsel zekâ

Apple, iPhone 16 serisinin lansmanı sırasında "Görsel zekâ" isimli bir özellik tanıttı. Yapay zekâ destekli bu özellik, alınan bir ekran görüntüsünde yer alan nesnelerin analizinin yapılmasını sağlıyordu. İşte bu özellik, iPhone 16 serisine ek olarak sadece iPhone 15 Pro'da kullanılabilecek.

Canlı Çeviri

Apple, Samsung'un yıllar önce kullanıma sunduğu Canlı Çeviri özelliğini iOS 26 ile iPhone'lara getirecek. Ancak bu özellik de diğer yapay zekâ özellikleri gibi iPhone 15 Pro ve sonrasında piyasaya sürülen telefonlarda kullanılabilecek.

Kilit ekranına gelen 3D efektler

iOS 26'da duyurulan dikkat çekici özelliklerden biri de kilit ekranına eklenen 3D efektlerdi. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin, en az iPhone 12'ye sahip olmaları gerekecek.

Yapay zekâ destekli kısayol eylemleri

Apple Intelligence özelliklerinden biri olan kısayol eylemleri, tahmin edebileceğiniz üzere iPhone 15 Pro ve sonraki modellere ihtiyaç duyacak.

Hatırlatmalar, öneriler ve organizasyon

Apple Intelligence, Apple'ın Hatırlatıcılar uygulaması içinde yer alan Öneriler ve Organizasyon özelliklerini desteklemeye başlayacak. Bu özelliğin kullanılabilmesi için de iPhone 15 Pro ve üzerindeki bir modele ihtiyaç olacak.

Apple Wallet ile sipariş takibi

Apple Wallet'ın yeni sürümü, telefona gelen e-postalardan faydalanarak sipariş takibi yapılmasını mümkün kılacak. Ancak bu özellik de yapay zekâ ile destekleniyor. Hâl böyle olunca bunun için de iPhone 15 Pro ve üzeri gerekecek.

Genmoji ve Image Playground'ın yeni özellikleri

Genmoji ve Image Playground, Apple Intelligence kapsamında piyasaya sürülmüştü. Hâliyle iOS 26 için duyurulan yeni özellikler de iPhone 15 Pro ve üzerindeki modellerde çalışacak.

Mesajlar uygulaması için arka plan ve anket önerileri

Apple, iOS 26'da Mesajlar uygulamasına yepyeni özellikler getirdi. Bunlardan biri arka plan, diğeri ise anketlerdi. Arka plan özelliği yapay zekâ ile desteklendiği için iPhone 15 Pro ve üzerindeki modellerde kullanılabilecek. Anketler özelliği ise temel hâliyle tüm modellerde kullanılabilecek. Ancak anketler için hazır taslaklar sunan özellik, Apple Intelligence tarafından desteklenecek. Yani bunun için de iPhone 15 Pro ve üzerindeki modellere ihtiyaç olacak.

iOS 26 ile kullanıma sunulacak yeni özellikler için: