Apple'ın dün akşam gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinlikleri, çok önemli duyurulara ev sahipliği yaptı. Bu duyurulardan biri de Apple'ın yeni tasarım dili "Liquid Glass"tı. Şirket, iOS'a ek olarak macOS, watchOS, iPadOS ve hatta tvOS'ta bile bu yeni tasarım dilini kullanmaya başlayacak. Ancak Liquid Glass tasarım dili, teknoloji tutkunlarını ikiye bölmüş durumda.
Liquid Glass, en basit anlatımıyla iPhone'larda gördüğümüz tüm butonların, simgelerin ve diğer öğelerin biraz daha şeffaf hâle gelmesini sağlıyor. Kullanıcılar, bu sayede oldukça modern bir görünüme kavuşacaklar. Ancak bu tasarım, beraberinde bazı sorunları da getirecek. Çünkü Apple'ın yeni tasarım dilinde şeffaflık ön plana çıktıkça simgeler bile görünmez olacak. İşte bu da pek çok kişinin tepkisini çekiyor.
İşte Apple'ın yeni tasarım dili Liquid Glass'a gelen tepkiler:
Daha iyi klavye - Yok
Çoklu görev - Yok
Daha iyi bildirimler - Yok
Evrensel geri dönüş hareketi - Yok
Okunamayan Liquid Glass tasarımı - Var!
WWDC 2025 kapsamında gerçekleştirilen tüm duyurular:
iOS 26 Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?
Peki siz Apple'ın yeni tasarım dili hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı büyük bir merakla bekliyoruz...