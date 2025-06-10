Apple'ın iPhone'lardan Mac'lere kadar kullanacağı yeni tasarım dili Liquid Glass, sosyal medyada gündem oldu. Firma, eleştiri oklarının merkezine oturmuş durumda. İşte Liquid Glass'a yönelik paylaşımlar...

Apple'ın dün akşam gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinlikleri, çok önemli duyurulara ev sahipliği yaptı. Bu duyurulardan biri de Apple'ın yeni tasarım dili "Liquid Glass"tı. Şirket, iOS'a ek olarak macOS, watchOS, iPadOS ve hatta tvOS'ta bile bu yeni tasarım dilini kullanmaya başlayacak. Ancak Liquid Glass tasarım dili, teknoloji tutkunlarını ikiye bölmüş durumda.

Liquid Glass, en basit anlatımıyla iPhone'larda gördüğümüz tüm butonların, simgelerin ve diğer öğelerin biraz daha şeffaf hâle gelmesini sağlıyor. Kullanıcılar, bu sayede oldukça modern bir görünüme kavuşacaklar. Ancak bu tasarım, beraberinde bazı sorunları da getirecek. Çünkü Apple'ın yeni tasarım dilinde şeffaflık ön plana çıktıkça simgeler bile görünmez olacak. İşte bu da pek çok kişinin tepkisini çekiyor.

İşte Apple'ın yeni tasarım dili Liquid Glass'a gelen tepkiler:

Dürüst olmak gerekirse şu an hissettiğim şey...

Pano - Yok

Daha iyi klavye - Yok

Çoklu görev - Yok

Daha iyi bildirimler - Yok

Evrensel geri dönüş hareketi - Yok

Okunamayan Liquid Glass tasarımı - Var!

iOS 26'nın tanıdık geldiğini düşünüyordum

iOS 26... Apple, sen iyi misin?

Wow, iOS 26'daki Kontrol Merkezi o kadar çok dikkat dağıtıcı şeyle dolu ki...

Temelde Windows 7'ye geri mi dönmüş olduk? Güzel!

iOS 26 kullanıcıları anlık

iOS 26 Beta'yı yükledim!

iOS 26'daki kontrast korkunç. Değişiklikleri seviyorum ama lanet olsun bunu görmek çok zor!

Bir iOS 26 kullanıcısı olarak şunları istiyorum: Çevresini yansıtan ve kıran, kontroller arasında yeni bir canlılık düzeyi sunan yarı saydam bir kullanıcı arayüzü. Böylelikle okumada zorluk çekebilirim.

iOS 26 harika görünüyor...

WWDC 2025 kapsamında gerçekleştirilen tüm duyurular:

Peki siz Apple'ın yeni tasarım dili hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı büyük bir merakla bekliyoruz...