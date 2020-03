Türkiye'deki Koronavirüs Test Kiti Sayısı Açıklandı

Koronavirüs salgınında bugünkü verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerden gelen soruları yanıtlarken ülkemizdeki koronavirüs test kitinin sayısını da paylaştı. Fahrettin Koca, 1 milyonu aşkın test kitinin olduğunu söyledi.

Günümüzde toplamda 170’ten fazla ülkede görülen koronavirüs, her geçen gün daha da hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. 11 Mart günü ilk vakanın açıklandığı ülkemizde de virüs, tüm dünya genelinde olduğu gibi artış gösteren bir grafiği izlemeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada ülkemizdeki son durumu bildirdi. Bakan, açıklamalarında ülkemizdeki toplam vaka sayısının 5698’e, hayatını kaybedenlerin sayısının da 92’ye yükseldiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamaları sonrasında gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayarak önemli detaylar paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki test kiti sayısını açıkladı:

Gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde mevcut olan koronavirüs test kitinin sayısını açıkladı. Fahrettin Koca, testlerle ilgili talebin arttığını bildiklerini ve şu an üniversiteler dâhil olmak üzere birçok merkezde testin yapılabileceğini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“70 ile 75 dakika arası sonuç veren testler ama 2,5 saat hazırlık safhası var. 4-4,5 saatten önce sonuçlandırılması mümkün değil. Çin'de yeni bir kit geliştirildi, biz Türkiye'ye getirmiş olduk. Son 3 gündür bu kitle çalışabilir olan laboratuvarlara verilmiş oldu. Toplam bizim aldığımız PCR yöntemiyle çalışan kit 350 bin. Bizim ayrıca 3,5-4 saat ortalamayla olan zaten 1 milyona yakın kitimiz var.”

Fahrettin Koca, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Biz hem merkez sayısını artırmak hem de bir taraftan bu süreyi kısaltmak üzere her türlü yapılabilecek olan yaklaşımı özellikle devreye sokma çabası içindeyiz. Şu an 7-8 binlere ulaşan test sayısı oldu. Önümüzdeki günlerde 15-20 binlere kadar tarama testiyle birlikte çıkmış olacak. Hızlı 15 dakikalık tarama kitleri var. Şu an 350 bin tane hazır var. Bunlar antikor tespit eden kitler.”