Samsung'un TMSC ve Apple'dan önce 2nm çip üreten ilk firma olmak istediği iddia ediliyor.

Hâlihazırda altyapı sistemleri için 2nm işlem düğümleri üzerinde çalışan Samsung, TMSC'yi geride bırakarak 2nm çipleri piyasaya süren ilk firma ünvanını almayı amaçlıyor. Hatta Güney Koreli teknoloji devinin Japon bir şirket olan Preferred Networks'ten 2nm çip üretim siparişi aldığı ifade ediliyor.

Samsung'un Tethys olarak adlandırılan projesinin Exynos 2600 ile ilgili olabileceği ifade ediliyor. Güney Koreli teknoloji devi, Tethys adlı bir projeye başladığını duyururken bu proje ile birlikte 2nm uygulama işlemcisi geliştirecekleri iddia ediliyor. Samsung, Qualcomm ve MediaTek ile olan rekabette önemli bir adım atmayı planlıyor.

Galaxy S26'da 2nm işlemciler olabilir

Tethys projesinin ürünü olan 2nm işlemcilerin 2025 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor. Bu mimariye sahip işlemcileri Samsung Galaxy S26 serisinde kullanılacak olan Exynos 2600 işlemciler hâlinde görebiliriz. Samsung, 2025 yılında 2nm çipleri piyasaya sürmek istediğini daha önce de açıklamıştı.

Güney Koreli firma geçtiğimiz yılın S23 serisinde çift platform stratejisine geri dönmüştü. Geçen yılın modellerinde karşımıza Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bulunurken bu yılın modelleri, bölgelerine göre Exynos 2400 ya da Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle piyasaya çıkmıştı. Öte yandan Galaxy S24 Ultra ise yalnızca Exynos işlemciyle geldi.

İddialara göre yeni nesil Exynos 2500 çipler de önemli verimlilik geliştirmelerine ev sahipliği yapacak ve Samsung bu işlemcileri S26 serisinde kullanacak. Yine de hangi bölgelerde bu işlemciye sahip amiral gemisi modellerin satışa çıkacağı henüz bilinmiyor.