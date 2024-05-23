Güvenilir bir kaynak, Samsung Galaxy Ring'in fiyatıyla ilgili açıklama yaptı. Ayrıca bu akıllı yüzüğün ücretli abonelik sistemine de sahip olacağını söyledi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği bir etkinlikte "Galaxy Ring" olarak isimlendirdiği akıllı yüzük modelini duyurdu. Ancak şirket, bu yüzüğün bazı özelliklerini, çıkış tarihini ve fiyatını açıklamadı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Yogesh Brar, Galaxy Ring'in fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre bu akıllı yüzük, 300 ila 350 dolar aralığında fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat farkı, büyük olasılıkla yüzüğün boyutları ve tasarımıyla ilgili olacak.

Ücretli abonelik sistemi de sunulacak

Yogesh Brar'ın açıklamasına göre Galaxy Ring, ücretli abonelik sistemine de sahip olacak. Bu sistem, Galaxy Ring'in tüm özelliklerinin kullanılabilmesini sağlayacak. Ancak bu özelliklerin ne olacağı şimdilik belli değil. ABD'de 10 dolar olacağı iddia edilen ücretli abonelik sisteminin alınmaması hâlinde yüzüğün ne işe yarayacağı belli değil.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, ilk aşamada 400 bin adet civarında Galaxy Ring üretecek. Bunlar, siyah, altın ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacak. Samsung, çıkış tarihi için bir şey söylememiş olsa da temmuz veya ağustos ayı gibi düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği, büyük olasılıkla Galaxy Ring'e de ev sahipliği yapacak. Ürün, bu lansmandan sonra piyasaya sürülecek.