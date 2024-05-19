Samsung, telefonun kamera deneyimini iyileştiren Kamera Asistanı uygulamasını Galaxy S21 FE cihazlara da getirdi. Ancak bazı özelliklere destek sunulmadı.

Samsung, 2022 yılının sonlarına doğru “Kamera Asistanı” (Camera Assistant) isimli bir uygulama tanıtmıştı. Bu hizmet, basitçe anlatacak olursak cihazınızdaki kamera deneyimini kişiselleştirip iyileştiriyordu. Otomatik lens değiştirmeden yakalama hızını ayarlamaya, görselleri yumuşatmadan fotoğraf modunda video kaydı alma gibi birçok özellik bu uygulamada mevcuttu.

Uzun süredir şirketin amiral gemisi telefonları uygulamadan yararlanabiliyordu. Şimdi ise daha eski bir cihazı kullananları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Şirket, Galaxy S21 FE’ye sessiz sedasız Kamera Asistanı desteği kazandırdı.

Bazı özellikler kullanılamıyor

Kamera Asistanı’nın Galaxy S21 FE’de ne zaman sunulduğu bilinmiyor. Ocak ayında bile gelmiş olabileceği söylense de yeni yeni fark edilmeye başladı diyebiliriz. Cihazın kullanıcıları, uygulamadan şu anda yararlanabiliyorlar. İndirip kurduğunuzda, kamera ayarları kısmından özelliklerine ulaşabiliyorsunuz. Uygulamaya buradan ulaşmanız mümkün.

Ancak Galaxy S21 FE kullanıcılarını üzecek bir haber de var. Kamera Asistanı’nın tüm özelliklerine Galaxy S21 FE’den ulaşmak maalesef mümkün değil. Gelen bilgilere göre zorlu aydınlatma koşullarında yakınlaştırmalı çekimler yapmak için telefonun ana kameraya geçmesini önleyen otomatik lens değiştirme bulunmuyor. Ayrıca HDR görüntü yakalama özelliğini devre dışı bırakma da S21 FE’de yok.

Ancak bunun dışındaki tüm özelliklere cihazın kullanıcılarının erişmesi mümkün. Yani sadece birkaç özellik de var. Belki de Samsung ilerleyen zamanlardaki bir güncellemeyle bu özellikleri de ekler.