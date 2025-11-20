Tümü Webekno
Samsung’un 2026’da Tanıtacağı Amiral Gemisi Telefonlar Ortaya Çıktı (1 Model İptal Olabilir)

Samsung’un 2026’da piyasaya süreceği amiral gemisi telefonların model numaraları ortaya çıktı. İşte seneye tanıtılacak Galaxy cihazlar. 1 telefonun olmaması dikkat çekiyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Güney Koreli teknoloji devi, her yıl olduğu gibi 2026’yı da dolu dolu geçirecek. Önümüzdeki yol da birçok farklı üst düzey telefonun bizlerle buluştuğunu göreceğiz. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Samsung’un 2026’da piyasaya süreceği telefonların model numaraları sızdırıldı.

Model numaraları, şirketin önümüzdeki yıl çıkaracağı amiral gemisi, yani en üst düzey modelleri içeriyor. Orta ve giriş segmentleri değil. Sızan modellere baktığımızda şirketin geçen yıl ilkini çıkardığı ince tasarımlı cihazı Samsung Galaxy S26 Edge’i iptal ettiği görülebiliyor. Tabii ki bu iddia doğruysa.

Samsung’un 2026’da çıkaracağı amiral gemisi telefonlar

20261

  • Galaxy S26
  • Galaxy S26+
  • Galaxy S26 Ultra
  • Galaxy Z Flip 8 FE
  • Galaxy Z Flip 8
  • Galaxy Z Fold 8

Yukarıda gördüğünüz telefonların model numaraları paylaşılan listede yer alıyor. Bu da şirketin 2026’da kesin çıkaracağı amiral gemilerini gösteriyor diyebiliriz. Model numaraları arasında S26 Edge yok. Bu da hiç ilgi görmeyen ince tasarımlı cihazın iptal edildiğine dair iddiaları destekler nitelikte.

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Tabii ki burada bahsedilmeyen modeller de olabileceğini unutmamak gerek. Şirketin üçe katlanan telefonunu yakında çıkarmasını bekliyoruz. 2026’da böyle bir model görme ihtimalimiz var. Şimdilik gelen bilgiler bu kadar. Yılın başlarında S26 serisiyle Samsung’un 2026 serüveni başlayacak.

