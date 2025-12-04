Samsung, 4 Ocak'ta "The First Look" adında bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı

Samsung, CES başlamadan önce 4 Ocak’ta Las Vegas’ta “The First Look 2026” etkinliğini gerçekleştireceğini açıkladı. Etkinlikte yeni teknolojiler, cihaz vizyonu ve 2026 yol haritası duyurulacak.
Şirket, özellikle AI destekli televizyon ve akıllı cihaz ekosistemini ön plana çıkarmayı hedefliyor. DX Bölümü yöneticileri de sahne alarak yeni dönem stratejilerini anlatacak.
Etkinlik, Samsung Newsroom, YouTube ve Samsung TV Plus üzerinden dünya çapında canlı yayınlanacak. Bu sayede yeni ürünlerin anlık tanıtımı küresel izleyiciye ulaşacak.
Samsung’un daha önce tanıttığı fakat piyasaya çıkmamış ürünlerin —özellikle Galaxy Z TriFold— bu etkinlikte yeni bilgilerle tekrar sahneye çıkması bekleniyor. CES 2026 öncesi sahnenin sahibi şimdiden Samsung olmuş durumda.