Haberler Webtekno Mobil Samsung, 4 Ocak'ta "The First Look" adında bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı

Samsung, 4 Ocak'ta "The First Look" adında bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı

Samsung, 4 Ocak’ta Las Vegas’ta “The First Look 2026” adında bir etkinlik düzenleyecek. Şirket, yeni AI odaklı ürünlerini ve 2026 vizyonunu bu etkinlikte tanıtacak.