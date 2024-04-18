Geçtiğimiz yıl hedeflediği satış ve gelir çıtasına ulaşamayan Samsung, şirket üst yönetimi için haftada 6 gün çalışma modeline geçti.

Samsung Grubu geçtiğimiz yıl hedeflerine ulaşamamıştı. Yüksek petrol fiyatları, Kore wonunun değer kaybı ve yükselen borçlanma maliyetleri de firmanın 2023 yılındaki hedeflerine ulaşmasına engel olmuştu. Bu nedenle de Samsung, acil durum modunu açtı ve haftada 6 gün çalışma sistemine geçti. Bu sistemde 6 gün çalışanlar ise üretimde çalışan işçiler değil üst düzey yöneticiler oldu.

Yeni düzenleme ile birlikte firmanın üst düzey yöneticileri, haftada 5 günlük çalışmalara ek olarak cumartesi ya da pazar günü de firmanın merkezine giderek mesai yapacaklar. Bu mesailerde işletme stratejileri incelenecek ve firmanın izleyebileceği stratejiler üzerinde çalışılacak.

Patronlara altı gün mesai

Yönetim kademesinin altındaki çalışanlar ise beş gün çalışmaya devam edecekler. Firmanın ekran, elektro-mekanik, SDS gibi departmanlarındaki tüm yöneticiler, bu düzenlemeden etkilendi. Böylelikle firma, aciliyet hissini tüm üst kademeye yayarak rekabette pozisyonunu korumayı amaçlıyor.

Samsung'un hamleleri ile birlikte sektör çapında da bir değişim söz konusu. SK Grup, şirketin cumartesi günleri gerçekleştirdiği CEO toplantılarını geri getirmişti. Daha önce CEO toplantıları ayda bir defa yapılıyordu. Ayrıca pek çok firmanın da çalışanlarını en azından yeniden ofislere toplamak istediği biliniyor.

Teknoloji pazarı son dönemde istenilen performansa ulaşamamış olsa da yapay zekâ gibi yeni teknolojiler yeni bir atılımın fitilini ateşlemiş gibi gözüküyor. Bu dönemde şirketin sadece çalışan çıkarmak dışında bir alternatife yönelmiş olması Samsung için umut vaadediyor.