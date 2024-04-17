Samsung, şimdiye kadarki en hızlı LPDDR5X DRAM belleği duyurdu. 10.7 Gbps veri aktarma hızı sunmasıyla bir ilke imza atan çip, bu yılın sonuna doğru telefonlarda, bilgisayarlarda ve tabletlerde kullanılmaya başlayacak.

Samsung, genellikle telefon gibi tüketici elektroniği sınıfında çıkardığı ürünlerle bilinse de çip üretimi konusunda da çok öne çıkan bir şirket. Öyle ki teknoloji devi, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi konumunda bulunuyor. Bugün gelen bir duyuru da şirketin yepyeni bir bellek çipiyle karşımıza çıktığını ortaya koyuyor.

Güney Koreli firma, şimdiye kadarki en hızlı LPDDR5X DRAM çipini tanıttı. Önceki nesillere kıyasla ciddi iyileştirmeler sunan çipin, yapay zekâ için tasarlandığı belirtildi.

10.7 Gbps’e kadar veri aktarma hızı sunabiliyor

Samsung’un açıklamalarına göre yeni çip, 10.7 Gbps’e kadar veri aktarma hızı sunmasıyla dünyada bir ilke imza atıyor. Bu hız, 2021’de çıkış yapan 6.5 Gbps’lik LPPDR5X ve 2022’de tanıtılan 8.5 Gbps’lik LPPR5X DRAM çipten çok daha ileride olduğunu gösteriyor.

Yeni çip, bellek tarafında çok gelişmiş diyebileceğimiz 12nm sürecinden geçerek üretildi. Ayrıca Samsung’a göre LPDDR bellek tarafında şimdiye kadar çıkmış en kompakt çip olmayı da başardı. Bu da da daha küçük cihazlarda yerini alabileceği anlamına geliyor. Performans ve güç tarafında %25, kapasite tarafında ise %30 iyileştirmeyle geldiğini belirtelim.

Yapay zekâ için tasarlandığını belirtmiştik. Yapay zekânın ciddi oranda gelişmesiyle telefon ve bilgisayar gibi cihazların yüksek hızlı ve verimli belleklere ihtiyacı var. Şirkete göre yeni bellek bunu sağlamayı amaçlıyor. Çipin tek paket kapasitesi 32 GB’a çıkarılmış. Böylece yapay zekâ için piyasadaki en iyi alternatiflerden biri konumunda olacak.

Çipi, 2024 sonunda amiral gemisi işlemcilerle birlikte telefonlarda göreceğiz

Yeni bellek, son kullanıcıya birçok farklı cihaz üzerinden ulaşacak. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve tabletlerde kullanıldığını göreceğiz. Teknoloji devine göre 2024 sonuna doğru cihazlarda yerini almaya başlayacak. Bu yıl çıkacak Snapdragon 8 Gen 4 veya MediaTek Dimensity 9400 gibi yeni nesil işlemcilerle birlikte kullanılacağını tahmin edebiliriz.