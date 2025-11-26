Samsung, 6G için şimdiden iş birliklerine başladı

Samsung ve SK Telecom, 6G altyapısını yapay zekâ ile güçlendirmek için AI-RAN teknolojileri geliştirmeye başladı. Amaç, daha hızlı ve akıllı iletişim sağlamak.

Samsung ve SK Telecom, 6G teknolojilerinin temelini oluşturacak yapay zekâ destekli ağ çözümleri geliştirmek için stratejik ortaklık kurdu. Bu iş birliği kapsamında AI-RAN (Yapay Zekâ Tabanlı Radyo Erişim Ağı) teknolojilerine odaklanılıyor.

AI-RAN sayesinde, mobil ağlar çevresel koşullara uyum sağlayarak kanal kalitesini tahmin edebilecek. Ayrıca dağıtık MIMO ve akıllı veri yönlendirme ile hem hız hem de kapasite artırılacak.

Ortaklık, SK Telecom’un ağ altyapı deneyimi ile Samsung’un donanım ve yazılım gücünü bir araya getiriyor. Her iki şirket de AI-RAN’ın 6G için temel teknolojilerden biri olacağına inanıyor.

Bu gelişme, küresel 6G yarışında Asya merkezli bir liderlik iddiasını da ortaya koyuyor. Ticari 6G'nin 2030’a kadar hayata geçmesi bekleniyor.