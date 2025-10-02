Samsung Akıllı Saatler Kalp Yetmezliğini Tespit Edebilecek: İşte Hayat Kurtaran Bu Teknolojinin Sırrı

Samsung’un yeni algoritmaları sayesinde akıllı saatler, kalp yetmezliğine yol açan LVSD’yi erkenden fark ederek hastalıkların önüne geçebilecek.

Samsung, giyilebilir teknolojilerini sağlık alanında yeni bir boyuta taşıyor. Şirketin geliştirdiği yapay zekâ destekli algoritmalar sayesinde akıllı saatler artık kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri olan Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu (LVSD)’nu tespit edebilecek.

Geliştirilen teknoloji Güney Kore merkezli Medical AI şirketiyle ortak yürütülen çalışmaların ürünü. 12 derivasyonlu EKG analizine dayanan algoritmalar hâlihazırda Kore’deki yüzlerce hastanede kullanılan bir sistem üzerine inşa edildi.

Akıllı saatle kalp tetmezliği tespit edilebilecek

Samsung’un geliştirdiği bu sistem sayesinde akıllı saatler dünyada ilk kez LVSD tespiti için resmi onay aldı. Böylece kalp yetmezliği riski taşıyan ancak henüz belirti göstermeyen kişilerde bile hastalık erken dönemde fark edilebilecek.

Samsung’un sağlık odaklı çalışmaları yalnızca kalple sınırlı değil. Şirket, Hanyang Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği kulak çevresi EEG prototipiyle beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) alanında da ilerleme kaydetti. Ear-EEG adı verilen bu sistem, laboratuvar dışında da beyin dalgalarını izleyebiliyor. Gerçek zamanlı uyku hali tespiti ve yapay zekâ ile kişisel video tercihlerini belirleme gibi özellikler bu teknolojinin eğitim, eğlence ve ruh sağlığı yönetiminde kullanılabileceğini gösteriyor.

Samsung’un bu çalışmaları, sağlık teknolojilerinde hem kişiye özel hem de herkesin kolayca erişebileceği çözümlerin önünü açıyor. Şirket, kalp ve beyin sağlığına odaklanan bu giyilebilir cihazlarla kullanıcıların sağlıklarını proaktif şekilde takip etmelerine olanak tanımayı hedefliyor.