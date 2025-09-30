Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung, Apple'ın Sürprizini Yine Bozdu: Katlanabilir iPhone Geliyor!

Samsung üst yöneticilerinden biri, Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone modeli üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. Peki bu açıklama nereden çıktı? İşte detaylar...

Samsung, Apple'ın Sürprizini Yine Bozdu: Katlanabilir iPhone Geliyor!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın çok uzun zamandır gündemde olan katlanabilir iPhone modeli ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un üst yöneticilerinden Lee Cheong, Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalıştığını doğruladı. Peki açıklama nereden çıktı? Apple'ın en büyük rakibi, neden böyle bir açıklama yapma gereksinimi hissetti?

Katlanabilir iPhone, çok uzun zamandır gündemde olan ancak Apple'ın konuyla ilgili açıklama yapmadığı modellerden bir tanesi. Güvenilir sektör kaynakları, bu akıllı telefonun 2026 yılında, iPhone 18 ailesi ile tanıtılacağını düşünüyorlar. İşte Samsung yöneticisi tarafından yapılan açıklama, bu olasılığın gerçekleşme ihtimalinin çok ama çok yüksek bir hâle geldiğini gözler önüne seriyor.

İşte Samsung yöneticisinin açıklaması:

Başlıksız-1

Güney Kore'de gazetecilerle bir araya gelen Lee Cheong, Samsung'un ekran bölümünün Kuzey Amerikalı bir firma için katlanabilir OLED paneller üretmekte olduğunu söyledi. İşte burada bahsedilen ürün, kesinlikle katlanabilir ekranlı iPhone'du. Çünkü Apple, Samsung'un en büyük müşterilerinden biri. Ayrıca Kuzey Amerikalı başka bir firmanın katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığına dair herhangi bir bilgi de yok.

Sektör kaynaklarına göre Apple, katlanabilir iPhone'u gelecek yıl duyuracağı iPhone 18 Pro Max'in de üstüne yerleştirecek ve şirketin en pahalı telefonu olarak pazarlayacak. Katlanabilir ekranlı telefon sektörünün her geçen gün biraz daha büyüdüğü gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak katlanabilir iPhone'un ilgi göreceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak? Hangi Özelliklerle Gelecek? İşte Devrim Yaratma Potansiyeline Sahip Telefon Hakkında Bildiğimiz Her Şey Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak? Hangi Özelliklerle Gelecek? İşte Devrim Yaratma Potansiyeline Sahip Telefon Hakkında Bildiğimiz Her Şey
iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim