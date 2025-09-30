Samsung, Apple'ın Sürprizini Yine Bozdu: Katlanabilir iPhone Geliyor!

Samsung üst yöneticilerinden biri, Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone modeli üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. Peki bu açıklama nereden çıktı? İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın çok uzun zamandır gündemde olan katlanabilir iPhone modeli ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un üst yöneticilerinden Lee Cheong, Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalıştığını doğruladı. Peki açıklama nereden çıktı? Apple'ın en büyük rakibi, neden böyle bir açıklama yapma gereksinimi hissetti?

Katlanabilir iPhone, çok uzun zamandır gündemde olan ancak Apple'ın konuyla ilgili açıklama yapmadığı modellerden bir tanesi. Güvenilir sektör kaynakları, bu akıllı telefonun 2026 yılında, iPhone 18 ailesi ile tanıtılacağını düşünüyorlar. İşte Samsung yöneticisi tarafından yapılan açıklama, bu olasılığın gerçekleşme ihtimalinin çok ama çok yüksek bir hâle geldiğini gözler önüne seriyor.

İşte Samsung yöneticisinin açıklaması:

Güney Kore'de gazetecilerle bir araya gelen Lee Cheong, Samsung'un ekran bölümünün Kuzey Amerikalı bir firma için katlanabilir OLED paneller üretmekte olduğunu söyledi. İşte burada bahsedilen ürün, kesinlikle katlanabilir ekranlı iPhone'du. Çünkü Apple, Samsung'un en büyük müşterilerinden biri. Ayrıca Kuzey Amerikalı başka bir firmanın katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığına dair herhangi bir bilgi de yok.

Sektör kaynaklarına göre Apple, katlanabilir iPhone'u gelecek yıl duyuracağı iPhone 18 Pro Max'in de üstüne yerleştirecek ve şirketin en pahalı telefonu olarak pazarlayacak. Katlanabilir ekranlı telefon sektörünün her geçen gün biraz daha büyüdüğü gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak katlanabilir iPhone'un ilgi göreceğini şimdiden söyleyebiliriz.