Samsung, akıllı saatleri için yeni bir özellik geliştiriyor. Bu yeni özellik, uyku apnesinin ölçümünü sağlayacak. Oldukça basit bir kullanım deneyimi sunacak özellik, uyku apnesinin tespiti ve tedavisi için yardımcı olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı saatleri için çok önemli bir özellik geliştirdiğini açıkladı. Şirketin internet sitesindeki açıklamaya göre Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 6 kullanıcıları, "uyku apnesi" sorunu yaşayıp yaşamadıklarını akıllı saatleri aracılığıyla öğrenebilecekler. İlk aşamada sadece Güney Kore'de kullanıma sunulacak olan yeni özellik, sonraki aşamada pek çok ülkeye ulaşacak.

Ciddi ve oldukça yaygın görünen bir rahatsızlık olarak bilinen uyku apnesi, en basit anlatımı ile uyku sırasında solunumun durması. Kaliteli bir uykunun rutin yaşantımız için ne kadar önemli olduğunu düşünecek olursak, uyku apnesinin hayatımızı nasıl etkileyeceğini az çok tahmin edebilirsiniz. İşte Samsung'un akıllı saatleri için geliştirilen bu yeni özellik, uyku apnesinin erken aşamada tespit edilmesini ve çok daha büyük sorunlara yol açmadan önce tedavisini mümkün kılacak.

Özellik nasıl çalışacak?

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre uyku apnesi özelliği, akıllı saatlerdeki biyoaktif sensörden faydalanacak. Bu bağlamda; uyku sırasında kandaki oksijen seviyesinin nasıl ve ne kadar değiştiği ölçülecek. Bu ölçümler, kişinin solunumunun kaç kez kesildiğinin anlaşılmasını sağlayacak. Kullanıcı, Samsung Health Monitör üzerinden uyku apnesine ilişkin sunulacak yeni ekranda, belirli sayısal değerler görecekler. Bu değerler;

5-15 arası hafif

15-30 arası orta

30 ve üzeri ağır

olarak nitelendirilecek. Kullanıcının bu değerlere ulaşması için 10 gün içerisinde 2 kez uyku takibi yaptırması yeterli olacak. Samsung, doğru sonuç alınabilmesi için uyku süresinin en az 4 saat olması gerektiğini söylüyor. 2024'ün başı itibarıyla kullanıcılara ulaşmaya başlayacak yeni özellik, gelecekte pek çok kişiyi mest edecek gibi görünüyor.