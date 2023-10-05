Samsung, AirTag rakibi takip cihazı Galaxy SmartTag 2'yi tanıttı. Yeni cihaz, ilk nesle kıyasla baştan aşağı yenilenen bir tasarım ve önemli iyileştirmelerle geldi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2021 yılında Galaxy SmartTag ismini verdiği bir cihaz tanıtmıştı. SmartTag, Apple’ın AirTag’ine benzer bir şekilde takip cihazı görüyordu. Böylece kullanıcılar, kaybolma ihtimali bulunan herhangi bir nesneyi takip edebiliyordu.

Samsung, bugün ise cihazın yeni nesli olacak Galaxy SmartTag 2’yi duyurdu. Takip cihazı, tamamen yenilenmiş bir tasarım ve yeni özelliklerle geldi.

Galaxy SmartTag 2 neler sunuyor?

Galaxy SmartTag 2’nin dış görünümünün tamamen değiştiğini görebiliyoruz. Cihaz, küçük bir delikle gelen selefinin aksine yüzüğü andıran metal detaylara sahip yepyeni bir tasarımla geliyor. Bu büyük deliklerle, eşyalara daha kolay takılması amaçlanıyor.

SmartTag 2, hem Bluetooth hem de ultra geniş bant özellikleriyle gelecek. Ayrıca artık IP67 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Bu da artık daha zorlu ortamlarda da kullanılabileceği anlamına geliyor. Evcil hayvanların yürüyüşlerini kaydetme gibi yararlı olabilecek bir özelliğin de cihazda yer aldığını ekleyelim.

Yeni takip cihazının belki de en çok hayal kırıklığı yaratan noktası, yalnızca Samsung telefonlarla çalışabilmesi. Yani başka bir marka telefon kullananlar, maalesef SmartTag 2’nin işlevlerinden yararlanamayacak.

Batarya konusunda da büyük iyileştirmeler var. SmartTag 2, düşük güç modunda 700 gün, normal modda ise 500 gün sunacak. Bunlar, orijinal modelden %50 civarında daha fazla.

Dikkat çeken bir diğer özellik ise “Kayıp Modu”. Yeni mod, kullanıcıların bilgilerini eklemesine olanak tanıyor. Böylece başka biri SmartTag’i bulduğunda, tarama yaparak cihazın sahibinin iletişim bilgilerine ulaşabiliyor. Modun her türlü cihazda çalıştığını ve NFC ve tarayıcı desteğiyle geldiğini belirtelim.

Samsung Galaxy SmartTag 2 fiyatı

Siyah ve beyaz olarak sunulacak Galaxy SmartTag 2, 11 Ekim’de dünya çapında satışa sunuldu. Cihazın fiyatı ise 30 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı henüz belli değil.