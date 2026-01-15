Tümü Webekno
Samsung, Avrupa'da Yenilenmiş Telefon Satışına Başlıyor: Türkiye'ye Gelir mi?

Samsung, birkaç yıldır ABD'de uyguladığı yenilenmiş telefon programını Avrupa'ya getirdi. Şimdilik birkaç ülkede aktif edilen hizmet, Samsung garantili yenilenmiş telefon satın alınmasını mümkün kılıyor. İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Avrupa'daki bazı ülkelerde yenilenmiş telefon satışı yapacağını açıkladı. An itibarıyla Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ta aktif edilen hizmet, gelecek dönemlerde daha fazla bölgeye yayılabilir gibi görünüyor.

Samsung'un yenilenmiş telefon satışları, bundan birkaç yıl önce ABD'de devreye alındı. Tüketicilerden alınan ikinci el telefonlar, Samsung merkezlerinde yenilenerek sıfırlarına kıyasla uygun fiyatlara satıldı. Bu sistemin büyük ilgi gördüğünü tespit eden Samsung, şimdi Avrupa'da yenilenmiş telefon satacak gibi görünüyor.

Şimdilik sadece Galaxy S25 modelleri alınabiliyor!

Başlıksız-1

Samsung, yenilenmiş telefon satışı kapsamında şimdilik sadece Galaxy S25 modellerine yönelmiş durumda. Bu bağlamda; Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'taki tüketiciler, yenilenmiş Galaxy S25, Galaxy S25+ veya Galaxy S25 Ultra modellerinden birini tercih edebiliyorlar.

Yenilenmiş Samsung Telefon Almayı Düşünenler Dikkat: Paranızı Çöpe Atmamak İçin Bilmeniz Gerekenler Yenilenmiş Samsung Telefon Almayı Düşünenler Dikkat: Paranızı Çöpe Atmamak İçin Bilmeniz Gerekenler

Samsung, yenileme programı kapsamına aldığı cihazları 100'den fazla kalite kontrol testine sokuyor. Hasarlı parçaları değiştiriyor ve önceki kullanıcılara ait tüm verileri temizliyor. Üstelik bu cihazlar sıfırları gibi 24 ay garanti ile sunuluyor. Son olarak; Samsung'a göre yenilenmiş telefon satışları, ilerleyen dönemde tüketici ihtiyaçlarına göre diğer Avrupa ülkelerinde de hizmete sunulacağını belirtelim. Yani Türkiye'de de bu hizmeti görebiliriz.

