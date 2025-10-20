Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Yenilenmiş Samsung Telefon Almayı Düşünenler Dikkat: Paranızı Çöpe Atmamak İçin Bilmeniz Gerekenler

Yenilenmiş Samsung telefon almak sıfırdan çok daha ucuz. Peki, bu risk almaya değer mi? Yenilenmiş telefon nedir, ne değildir ve alırken nelere dikkat etmelisiniz? İşte yenilenmiş telefon almadan önce bilmeniz gereken her şey!

Yenilenmiş Samsung Telefon Almayı Düşünenler Dikkat: Paranızı Çöpe Atmamak İçin Bilmeniz Gerekenler
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Sıfır telefon fiyatları malum, cep yakıyor. Özellikle Samsung'un amiral gemisi Galaxy S serisi ya da katlanabilir Z serisi bir model istiyorsanız, bütçeyi epey zorlamak gerekiyor. İşte tam bu noktada yenilenmiş Samsung telefon seçenekleri radara giriyor. Yarı yarıya bile düşebilen fiyatlar kulağa çok cazip gelse de bu işin "ama"sı büyük.

Peki yenilenmiş telefon tam olarak ne demek? Sıfır telefondan farkı ne? Daha da önemlisi, yenilenmiş Samsung telefon alınır mı? Bu içeriğimizde "fırsat" gibi görünen bir cihazın sonradan başınıza dert açmaması için o "satın al" butonuna basmadan önce hangi kritik noktalara bakmanız gerektiğini net bir şekilde masaya yatırıyoruz.

"Yenilenmiş telefon" ile "ikinci el telefon" aynı şey değil!

Başlıksız-1

Bu ikisi en çok karıştırılan konu. "İkinci el" telefon, bir kullanıcının alıp kullandığı ve sonra doğrudan size sattığı cihazdır. Garantisi bitmiş olabilir, içinde ne sorun var bilemezsiniz, tamamen şansa kalmış bir kumardır.

Yenilenmiş telefon ise profesyonel bir süreçten geçer. Genellikle kısa süre kullanılmış, iade edilmiş veya küçük kusurları olan cihazlar, sertifikalı teknisyenler tarafından alınır. Gerekli tüm testleri yapılır, arızalı parçaları orijinaliyle değiştirilir, kozmetik olarak sıfıra yakın hâle getirilir ve garantili olarak tekrar satışa sunulur.

Yenilenmiş Samsung telefon alırken mutlaka kontrol etmeniz gereken 5 kritik nokta

Başlıksız-1

Fiyat avantajı harika, peki ya riskler? Eğer nereden alacağınızı bilmezseniz, "yenilenmiş" diye "makyajlanmış ikinci el" bir cihaz alabilirsiniz. Paranızı riske atmamak için bu 5 maddeye mutlaka dikkat etmelisiniz:

  • 1. Satıcı kim? Cihazı kimin yenilediği her şeyden önemli. Piyasada "merdiven altı" tabir edilen yerler de var, bizzat Samsung'un veya büyük, lisanslı yenileme merkezlerinin sattığı cihazlar da. Mutlaka Ticaret Bakanlığı lisanslı ve güvenilir, kurumsal satıcıları tercih edin.

  • 2. Garanti süresi ve kapsamı: Gerçek bir yenilenmiş telefonun mutlaka garantisi olur. Bu süre genellikle 12 aydır. Ancak sadece süreye bakmayın. Garanti neleri kapsıyor? Sadece yazılımsal sorunları mı, yoksa pil ve ekran gibi donanımları da kapsıyor mu? Garanti belgesini ve şartlarını okumadan asla almayın.

  • 3. Kozmetik durum: Yenilenmiş cihazlar genelde A, B, C veya "Mükemmel", "Çok İyi", "İyi" gibi derecelendirilir. "Mükemmel" veya "A Sınıfı" olanlar sıfırdan farksızdır, çizik dahi bulamazsınız. "İyi" veya "C Sınıfı" olanlarda ise gözle görülür çizikler olabilir. Fiyat buna göre değişir.

  • 4. Batarya sağlığı ve değişen parçalar: Yenileme sürecindeki en kritik parça bataryadır. Güvenilir bir satıcı, pil sağlığı belirli bir seviyenin altındaysa pili sıfırıyla değiştirir. Mümkünse cihazın pil sağlığının kaç olduğunu ve ekranda/kamerada bir parça değişimi yapılıp yapılmadığını iyice öğrenin.

  • 5. İade koşulları: Cihaz elinize geldi, açtınız ama içinize sinmedi. Veya bir sorun fark ettiniz. Koşulsuz iade hakkınız var mı? Yasal olarak (Mesafeli Satış Sözleşmeleri) hakkınız olsa da kurumsal olmayan satıcılar bu süreçte zorluk çıkarabilir. 14 gün içinde kolayca iade edip edemeyeceğinizi kontrol edin.

Başlıksız-1

Geldik son karara. Eğer bütçeniz sıfır bir amiral gemisine yetmiyorsa evet, yenilenmiş Samsung telefon almak çok mantıklı bir hareket. Ancak bir şartla: Yukarıdaki 5 maddeye harfiyen uyarsanız. Güvenilir, lisanslı bir satıcıdan, 12 ay garantili ve kozmetik durumunu bilerek aldığınız bir cihaz, size sıfır telefon deneyimini çok daha ucuza yaşatır.

Ama ucuz diye bilmediğiniz, garantisi şüpheli yerlerden alacağınız bir cihaz, en başta yaptığınız tasarruftan çok daha fazlasına mal olabilir.

Peki siz hiç yenilenmiş telefon aldınız mı? Deneyiminiz nasıldı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim