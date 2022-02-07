Samsung, Balıkçı Ağlarından Telefon Yapacak

Samsung, yeni bir tür geri dönüştürülmüş plastik malzeme ürettiğini ve bu plastik malzemenin tüm ürünlerde kullanılabileceğini açıkladı. Bu plastiği benzersiz kılan şey, okyanuslardaki atık balıkçı ağlarından elde ediliyor oluşu. Samsung, konuyla ilgili ilgili detayları 9 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 9 Şubat'taki Galaxy S22 lansmanının hemen öncesinde çok dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Resmi internet sitesi üzerinden bir blog gönderisi yayınlayan şirket, 9 Şubat'taki lansmanda yeni bir plastik malzemenin tanıtılacağını duyurdu. Bu açıklama, yeni plastik malzemenin Galaxy S22 ailesinde kullanılacağını düşündürüyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yok. Peki bu plastik, neden haberimize konu oldu?

Samsung, bir süredir geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konularda çeşitli adımlar atıyor. İşte bu yeni plastik malzeme açıklaması da yapılan çalışmaların yeni bir sonucu. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre mühendisler, balıkçı ağlarının artıklarını kullanarak, yepyeni bir plastik madde ürettiler. Bu malzeme, şirketin yaptığı açıklamalara göre ya Galaxy S22'de ya da Galaxy Tab S8'de karşımıza çıkacak.

Tüm Samsung ürünlerinde kullanılacak

Samsung'un internet sitesinde paylaşılan blog gönderisinde, üretilen plastik malzemenin tüm Samsung ürünlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor. Bu da söz konusu malzemenin güvenilirliğinin ispatlandığı anlamına geliyor. Ancak malzemenin detaylarıyla ilgili bilgi verilmiyor. Plastik malzemenin nasıl üretildiğini ve dayanıklılık gibi önemli hususlarda nasıl olduğunu henüz bilemiyoruz. Bununla ilgili açıklamalar, 9 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılacak.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalar, Samsung'un ne kadar takdire şayan bir iş yaptığının göstergesi. 2021'de yapılan bilimsel bir araştırmaya göre okyanuslarda biriken balık ağı atığı miktarı, 45 milyon kilogramın üzerinde. Başka bir araştırmaya göre ise her yıl 640 tondan fazla balık ağı, deniz veya okyanuslarda çöp olarak kalıyor. Samsung, yeni plastik malzemesi ile bu atık miktarını düşürecek gibi görünüyor.