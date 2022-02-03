Samsung Galaxy A53 5G'nin Görselleri Sızdırıldı

Dünyanın en çok telefon satan markalarından biri olan Samsung'un bu sene çıkacak olan Galaxy A53 5G telefonu yılın en çok beklenen telefonlarından birisi olarak gösteriliyor. Şimdi de bu telefonun basın görselleri ve yeni kamera özellikleri sızdırıldı.

Dünyanın en çok telefon satan markalarından olan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, her yıl yeni telefonlarıyla kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmeyi amaçlıyor. Şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy A52 oldukça beğeni toplamıştı. Bu sebeple de bu yıl çıkacak olan Galaxy A53 5G, 2022’nin en çok beklenen telefonları arasında yerini aldı.

Şimdi de bu telefon hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Teknoloji haberleri yapan WinFuture’a göre heyecanla beklenen telefonun birkaç yeni kamera özelliği ve basın görselleri sızdırıldı. Gelen yeni görüntüler, telefonun daha önce sızan görüntülere benzerlik gösterdiğini ortaya koymuş oldu.

A52’ye benzer bir tasarım

Görüntüler incelendiğinde A53 5G’nin, A52’den çok farklı bir tasarımı olmadığını söyleyebiliriz. Her iki telefonda da metal çerçeve ve arka tarafında yüksek darbelere dayanıklı olduğu belirtilen polikarbonat malzeme kullanıldığı için benzerlikler göze çarpıyor. Göze en çok çarpan farkın da kameranın etrafını kaplayan bölgenin A53 5G’de A52’den daha ‘yumuşak’ köşe tasarımına sahip olması olduğunu söylemek mümkün.

Sızıntılara göre dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak olan A53 5G’nin kamera sisteminde; 12 MP ultra geniş sensörlü ana kamera, 5 MP derinlik kamerası ve 5 MP’lik makro sensör bulunacak. Bunlara ek olarak telefonun; Exynos 1200 işlemciye, 2400x1080 çözünürlüğe sahip 6,5 inç Super AMOLED 120 Hz ekrana 5,000 mAh batarya gücüne sahip olacağı ifade edildi. Samsung hakkında yayımladığı haberlerle tanınan Sammobile’ye göre de telefonun Mart ayında resmi olarak duyurulması muhtemel.

İşte sızan basın görselleri: