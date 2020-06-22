Samsung'un Bazı DVD ve Blu-ray Oynatıcıları Çalışmaz Oldu

Samsung'un bazı DVD ve Blu-ray oynatıcı modelleri, çalışmayı bir anda durdurdu. Nedeni bilinmeyen bu sorunla ilgili Samsung forumlarında doluşan kullanıcılar, özellikle de Wi-Fi bağlantılı BD-J5700 ve HJ-4500 modellerinde çalışmama sorununun yaşandığını söylüyorlar.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımızda köklü değişiklikler yaşandı. Bunların başında da hiç şüphesiz dizi ve film alışkanlıklarımızda yaşanan değişiklikler geliyor. Tüketicilerin çok büyük bir bölümü artık çevrimiçi dizi ve film platformlarını kullanıyor olsa da bazı kullanıcılar DVD ve Blu-ray disklerden vazgeçmiyorlar. Üstelik tüketici elektroniğinin önde gelen isimleri de hala DVD ve Blu-ray oynatıcı ürünler satıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung da piyasaya DVD ve Blu-ray oynatıcı sağlayan şirketlerden bir tanesi. Şirketin özellikle de birkaç modeli hâlâ tercih ediliyor. Şimdiyse Samsung'un bazı DVD ve Blu-ray oynatıcıları, çalışmayı durdurmuş durumda. Öyle ki bu ürünler, son birkaç gün içinde bir anda çalışmaz oldu ve hâlâ çalışmıyor. Ayrıca konuyla ilgili olarak Samsung'dan da herhangi bir açıklama gelmedi.

Wi-Fi destekli cihazlarda sorunlar yaşanıyor:

İnternetteki Samsung forumlarında görülen konulara göre Samsung markalı bazı DVD ve Blu-ray oynatıcı kullanıcıları, ürünlerinin çalışmamasından şikâyetçiler. Ülke ayırt etmeden neredeyse her ülkedeki tüketicilerden gelen şikâyetlere göre ürünler, bir anda çalışmaz oldu. Kullanıcılar, özellikle de Wi-Fi bağlantısı olan BD-J5700 ve HJ-4500 model ürünlerde çalışmama sorunun baş gösterdiğini ifade ediyorlar.

Kullanıcıların ifadelerine göre birkaç gün önce çalışan cihazlar, artık kısır bir döngünün içerisinde. Bazı kullanıcılar, sahip olduğu oynatıcının birkaç saniye çalıştıktan sonra sürekli olarak kendini yeniden başlattığını, bazı kullanıcılarsa disk takılı olsa bile ürünün herhangi bir tepki vermediğini ve sanki disk yokmuş gibi davrandığını ifade ediyorlar. Bir kullanıcı, yaşadığı sorunu YouTube aracılığıyla da paylaşmış durumda.

Samsung, konuyla ilgili açıklama yapmamış olsa da tüketiciler, yaşanan sorunla ilgili bazı teoriler ürettiler bile. Kimilerine göre Samsung'un DVD ve Blu-ray oynatıcılarında yaşanan sorunun nedeni bir yazılım güncellemesi. Kimi kullanıcılarsa sorunun süresi dolan bir SSL güvenlik sertifikası nedeniyle kaynaklandığını ileri sürüyor ancak şu an için yaşanan sorunun temel nedeni bilinmiyor ve Samsung'un açıklaması bekleniyor.