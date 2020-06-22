Samsung'un yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch 3, lansman öncesinde kanlı canlı görüntülendi. Saatin çalışırken çekilen fotoğrafları, cihazın tasarımına ve arayüzüne dair detayları ortaya çıkardı.

Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 3'ün önümüzdeki ay, Galaxy Buds Live ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ekran boyutu ve batarya kapasitesi ortaya çıkan akıllı saat, bu kez de ekranı açık bir şekilde, çalışırken görüntülendi.

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, Galaxy Watch 3'ün 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı versiyonla geleceğini ortaya koyuyordu. Ayrıca 41 mm'lik versiyonun 1.2 inç ekrana, 45 mm'lik versiyonun ise 1.4 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyordu. Şimdi ise Samsung Galaxy Watch 3'ün sızdırılan fotoğrafları, saatin arayüzüne ve tasarımına dair detayları ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Watch 3'ün çalışırken çekilen fotoğrafları

Galaxy Watch 3'ün uygulama başlatıcısı ve Ayarlar menüsü, sızdırılan görüntülerde açıkça görülebiliyor. Standart Samsung stok uygulamaları da yine menüde yerini almış. Diğer yandan Takvim ve Galaxy Store uygulama simgelerinin daha farklı bir tasarıma ve renge sahip olduğu göze çarpıyor. Bu, akıllı saatin yeni bir Tizen OS sürümünde çalıştığına işaret ediyor. Galaxy Watch 3 ayrıca dönen bir çerçeve ve sağ tarafta iki düğmeyle gelecek.

Samsung'un yeni nesil akıllı saatinin 1 GB RAM ve 8GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Tizen OS 5.5 işletim sistemiyle gelmesi muhtemelen akıllı saatte Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi desteği olacak. 41 ve 45 mm'lik versiyonların her ikisi de de Gorilla Glass DX koruması, IP68 sertifikası ve MIL-STD-810G uyumlu bir tasarıma sahip olacak.

Samsung Galaxy Watch 3'ün 41 mm versiyonunda 247 mAh, diğerinde ise 340 mAh batarya yer alacak. Son olarak saatin paslanmaz çelik ve titanyum kaplamalı bir kasayla satışa sunulması bekleniyor.