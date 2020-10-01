Samsung Galaxy A3 Core Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, son derece uygun fiyatlı olan yeni telefonu "Galaxy A3 Core"u duyurdu. Afrika pazarı için geliştirilen telefon, özellikle uygun fiyatı nedeniyle tercih edilebilecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Afrika ülkeleri için yeni bir akıllı telefon duyurusu yaptı. Giriş seviye bir telefon olarak karşımıza çıkan "Galaxy A3 Core", oldukça uygun fiyatlı ve beklentisi düşük tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak türden. Ancak bu telefon, tamamen yeni bir akıllı telefon değil. Şirket, Galaxy A01'in yeniden yapılandırılmış versiyonu olan Galaxy M01'i de yeniden yapılandırarak, Galaxy A3 Core'u oluşturdu.

Samsung'un yeni akıllı telefonu, 5.3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir TFT LCD ekrana sahip. Kalın çerçevelere sahip olan bu ekranın üst kısmında, 5 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunuyor. Telefonun arka kısmında ise 8 MP çözünürlük sunan bir adet ana kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy A3 Core tasarımı

Galaxy A3 Core, 4 çekirdekli bir işlemci olan MediaTek MT6739'dan güç alıyor. Bu güç, 1 GB RAM ve 16 GB de depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 3.000 mAh olarak karşımıza çıkarken kullanıcılar, 3.5 milimetrelik kulaklık girişi ve çift SIM kart desteğinden de faydalanabiliyorlar.

Samsung Galaxy A3 Core teknik özellikleri

Ekran: 5.3 inç, HD+ (1480 x 720 piksel), PLS TFT LCD

5.3 inç, HD+ (1480 x 720 piksel), PLS TFT LCD İşlemci: MediaTek MT6739

MediaTek MT6739 RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 16 GB (512 GB'ye kadar microSD desteği mevcut)

16 GB (512 GB'ye kadar microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 5 MP (f/2.4)

5 MP (f/2.4) Arka Kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Batarya: 3.000 mAh

3.000 mAh Bağlantı: Çift SIM, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v5.0, Micro USB, 3.5 mm kulaklık girişi

Çift SIM, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v5.0, Micro USB, 3.5 mm kulaklık girişi Boyutlar: 141.7 x 67.5 x 8.6 mm

141.7 x 67.5 x 8.6 mm Ağırlık: 150 gram

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Galaxy A3 Core, an itibarıyla çeşitli Afrika ülkelerinde satın alınabiliyor. Kullanıcıların bu akıllı telefona sahip olmak için yapmaları gereken ödeme ise yalnızca 85 dolar (yaklaşık 650 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.