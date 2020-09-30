Google, En Yeni Amiral Gemisi Pixel 5'i Tanıttı

Google'ın uzun zamandır beklenen telefonu Google Pixel 5, Google'ın çevrimiçi gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte ortaya çıktı. Telefon fiyatıyla da kullanıcıları etkileyecek gibi görünüyor.

Pixel isimli telefon serisiyle kullanıcılara üstün bir Android deneyimi sunan Google, yeni amiral gemisi Google Pixel 5'i kullanıcıların beğenisine sundu. 6,0 inçlik ekranda 1080x2340 piksellik bir çözünürlük sunan telefon, 19,5:9'luk bir en/boy oranına sahip.

Aslında amiral gemilerinde görmeyi beklemeyeceğimiz Snapdragon 765G ile donatılan Google Pixel 5, 8 GB RAM ile güçlendirilmiş durumda. Telefon aynı zamanda 4.080 mAh'lik bir pili de beraberinde getiriyor ve ters şarjın yanı sıra 18 W hızlı şarjı da destekliyor.

Tasarım

İnce çerçeveli bir yapıya sahip olan Google Pixel 5, telefonun sol üst köşesinde bir ön kamerayı barındırıyor. Bunun dışında telefonun ön kısmında hiçbir şey yer almıyor. Bu da telefona son derece temiz bir görünüm kazandırıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda en altta ortalanmış bir Google logosu yer alırken telefonun üst tarafında bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Telefonun sol üst kısmındaysa yeni amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz tarzda bir kamera modülünü görmek de mümkün.

Kamera

Telefonun kamera özelliklerine baktığımız zaman 12,2 MP'lik bir kameraya 16 MP'lik bir kamera eşlik ediyor. Ön taraftaysa 8 MP'lik bir kamerayı görebiliyoruz. Tabii ki Google'ın kamera donanımı, tanıtılan yazılımın arkasında kaldı diyebiliriz.

Google, yeni yazılımlarıyla birlikte çekilen fotoğrafları bir adım ileri taşıyabileceğini göstermiş oldu. Telefonda bulunan Super Res Zoom teknolojisi, yapay zeka kullanarak görüntülerde detay kaybı olmadan yakınlaştırma sağlarken Portre Moduna eklenen Night Sight ve ek özellik olarak gelen Portrait Light da telefonun kamera geliştirmeleri arasında bulunuyor.

Fiyat

Son olarak telefonun fiyat noktasına değinmemiz gerekirse Google, yeni telefonu Pixel 5'i 699 dolarlık fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sundu. Telefonun nasıl bir satış performansını yakalayacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Google Pixel 5 teknik özellikleri