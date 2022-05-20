Samsung, sınırlı sayıda ürettiği Galaxy Buds 2 Pokemon Edition'ı tanıttı. Pokemon kutusu şeklinde özel bir taşıma çantasına sahip olan kulaklık, teknik anlamda Galaxy Buds 2 ile tamamen aynı. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte sınırlı sayıda ürettiği Galaxy Buds 2'yi tanıttı. Bu kablosuz kulaklığı orijinalinden ayıran şey, sahip olduğu tasarım. Pokemon efsanesi için özel bir çalışma yürüten Samsung mühendisleri, böylelikle pokemon tutkunlarının aklını çeleceği bir işe imza atmış oldu. Gelin hep birlikte, Samsung Galaxy Buds 2 Pokemon Edition'a yakından bakalım.

Samsung Galaxy Buds 2 Pokemon Edition, tahmin edebileceğiniz üzere pokemon kutusu şeklinde bir taşıma aparatıyla geliyor. Bu taşıma aparatının askı imkanı da bulunuyor. Samsung, sınırlı sayıda piyasaya sürülen özel seri için 11 tane sticker hazırladı. Bu stickerlarda Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Ditto, Dragonite, Lapras, Eevee, Gengar ve Mew isimli pokemonlar yer alıyor.

Karşınızda Samsung Galaxy Buds 2 Pokemon Edition

Samsung, Galaxy Buds 2 Pokemon Edition'da tüketiciye sunduğu kutuları Galaxy Buds Pro ve Galaxy Buds Live ile birlikte de kullanabilecekler. Ancak sınırlı sayıdaki satış, yalnızca Galaxy Buds 2 için olacak. Yani yalnızca kutuyu satın almak mümkün olmayacak.

Orijinal Galaxy Buds 2, tüm özellikleriyle Galaxy Buds 2 Pokemon Edition'da da karşımıza çıktı. IPX2 sertifikası, Bluetooth 5.2, 20 saate kadar kullanım imkanı gibi özelliklerin tamamı, sınırlı sayıda satılacak yeni modelde de yer alacak. Ayrıca tüketiciler, bu kablosuz kulaklığa 5 farklı renk seçeneği ile sahip olabilecekler. Bu ürünü satın almak isteyen bir Pokemon tutkununun ödemesi gereken para ise 105 dolar olarak açıklandı. Ürünün Güney Kore sınırlarına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.